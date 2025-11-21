英特爾CES展秀新平台 代工廠迎NB汰換商機

英特爾（Intel）宣布將在明年CES展推出Panther Lake新平台，加上Windows 10全面停止支援，加上AI功能加持，在三大利多支撐新筆電需求下，廣達（2382）、緯創等代工廠有望迎接筆電更新潮商機。

英特爾新一代PC及邊緣裝置平台Panther Lake首度在消費性產品線導入先進製程18A、晶背供電，加上英特爾自行研發的混合式多晶片先進封裝製程， AI效能及功耗表現上都可望優於現行市面上流通的Lunar lake，在當前AI成為3C產品發展主流上，將有利於英特爾推動自家Panther Lake新平台出貨。

本次英特爾新產品亮相模式與過往方式不同，以往英特爾在發表會推出新產品後，才開始進入供貨，不過，本次Panther Lake預計在CES大展中亮相後，隨即進入終端產品鋪貨。供應鏈指出， Panther Lake早在今年下半年開始在OEM／ODM廠試產，預期本季將逐步拉高相關筆電產品產能。

業界表示，廣達、緯創、英業達等代工大廠對筆電品牌廠在Panther Lake平台的筆電首批新案研發正進入收尾及量產階段，預期今年底前交貨給客戶，且當前新案量可望一路放眼到明年上半年，代表後續代工廠出貨可望繳出優於今年水準。不僅如此，記憶體、PCB、被動元件等零組件漲價成代工廠明年在筆電市場最大風險，供貨穩定度將考驗代工廠出貨成長關鍵。