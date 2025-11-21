聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾CES展秀新平台 代工廠迎NB汰換商機

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

英特爾（Intel）宣布將在明年CES展推出Panther Lake新平台，加上Windows 10全面停止支援，加上AI功能加持，在三大利多支撐新筆電需求下，廣達（2382）、緯創等代工廠有望迎接筆電更新潮商機。

英特爾新一代PC及邊緣裝置平台Panther Lake首度在消費性產品線導入先進製程18A、晶背供電，加上英特爾自行研發的混合式多晶片先進封裝製程， AI效能及功耗表現上都可望優於現行市面上流通的Lunar lake，在當前AI成為3C產品發展主流上，將有利於英特爾推動自家Panther Lake新平台出貨。

本次英特爾新產品亮相模式與過往方式不同，以往英特爾在發表會推出新產品後，才開始進入供貨，不過，本次Panther Lake預計在CES大展中亮相後，隨即進入終端產品鋪貨。供應鏈指出， Panther Lake早在今年下半年開始在OEM／ODM廠試產，預期本季將逐步拉高相關筆電產品產能。

業界表示，廣達、緯創、英業達等代工大廠對筆電品牌廠在Panther Lake平台的筆電首批新案研發正進入收尾及量產階段，預期今年底前交貨給客戶，且當前新案量可望一路放眼到明年上半年，代表後續代工廠出貨可望繳出優於今年水準。不僅如此，記憶體、PCB、被動元件等零組件漲價成代工廠明年在筆電市場最大風險，供貨穩定度將考驗代工廠出貨成長關鍵。

筆電 英特爾 平台

延伸閱讀

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武：我們尊重智財權

經濟日報社論／晶片竊密疑雲 考驗國安與企業治理

前高層羅唯仁疑帶機密跳槽英特爾 國科會：台積電目前內部釐清中

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

相關新聞

鴻海攜手OpenAI 布局美日AI基建

鴻海董事長劉揚偉昨日宣布，鴻海將由人工智慧（ＡＩ）伺服器供應商，轉型成為ＡＩ基礎設施解決方案供應商，除攜手OpenAI打...

鴻海攻AI基建！美日大進擊 展現轉型決心

鴻海董事長劉揚偉昨（21）日宣布，鴻海將由AI伺服器供應商，轉型成為AI基礎設施解決方案供應商，除攜手OpenAI打造下...

鴻海擴版圖 電動車擬在日生產

二○二五鴻海科技日昨日開幕，再次展現布局電動車的深厚實力，一口氣推出Model D、Model U、Model T等車型...

揭秘Google士林辦公室 海外最大AI硬體研發基地「3特色」一次看

Google正式啟用位於台北市士林的全新辦公室，不僅是Google在美國總部以外全球最大的AI基礎建設硬體研發基地，更以...

台積電前高層竊密投奔？ 英特爾CEO駁斥傳聞

外傳台積電前資深副總羅唯仁帶走2奈米以下製程資訊投奔英特爾（Intel），但英特爾執行長陳立武20日駁斥傳言，強調英特爾...

日官員爭取台積設熊本三廠

日本媒體報導，熊本政府官員將於23日至25日訪台積電，爭取設第三座廠與洽談當地布局議題，並規劃招攬半導體供應鏈赴熊本投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。