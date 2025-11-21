聽新聞
0:00 / 0:00
英特爾CES展秀新平台 代工廠迎NB汰換商機
英特爾（Intel）宣布將在明年CES展推出Panther Lake新平台，加上Windows 10全面停止支援，加上AI功能加持，在三大利多支撐新筆電需求下，廣達（2382）、緯創等代工廠有望迎接筆電更新潮商機。
英特爾新一代PC及邊緣裝置平台Panther Lake首度在消費性產品線導入先進製程18A、晶背供電，加上英特爾自行研發的混合式多晶片先進封裝製程， AI效能及功耗表現上都可望優於現行市面上流通的Lunar lake，在當前AI成為3C產品發展主流上，將有利於英特爾推動自家Panther Lake新平台出貨。
本次英特爾新產品亮相模式與過往方式不同，以往英特爾在發表會推出新產品後，才開始進入供貨，不過，本次Panther Lake預計在CES大展中亮相後，隨即進入終端產品鋪貨。供應鏈指出， Panther Lake早在今年下半年開始在OEM／ODM廠試產，預期本季將逐步拉高相關筆電產品產能。
業界表示，廣達、緯創、英業達等代工大廠對筆電品牌廠在Panther Lake平台的筆電首批新案研發正進入收尾及量產階段，預期今年底前交貨給客戶，且當前新案量可望一路放眼到明年上半年，代表後續代工廠出貨可望繳出優於今年水準。不僅如此，記憶體、PCB、被動元件等零組件漲價成代工廠明年在筆電市場最大風險，供貨穩定度將考驗代工廠出貨成長關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言