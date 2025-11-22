鴻海機器人供應鏈聯盟 成軍

鴻海（2317）科技日昨（21）日登場，首度公開展示即將在明年初於美國德州廠上線Al人形機器人，背後台廠供應鏈聯盟也同步曝光，包括上銀科技、大銀微系統、和大工業、宇隆科技、全球傳動等大廠入列。業界評估，上述廠商相關產品均已通過鴻海驗證，最快明年下半年即可開始供貨。

中鼎集團昨日也宣布，與鴻海攜手推動「TEEMA科學園區」海外開發計畫，期能成功打造具國際前瞻性與實踐淨零永續的產業聚落，並大幅提升台灣企業的國際競爭力，加速台灣電子產業鏈的全球布局。

業界表示，人形機器人最重要的兩個部分，一是AI大腦，鴻海已和輝達結盟合作；另一部分是機械身軀，國內機械與工具機廠擁有完整的動力、驅動與結構設計製造能量，後續聯盟成形，將可助力鴻海加速推進人形機器人發展。

上銀集團布局機器人多年，這次主要供應肩、髖關節的「大關節模組」，由上銀的諧波減速機，大銀的驅動器、無框力矩電機及編碼器等組成。

上銀晶圓機器人已打入全球半導體龍頭廠供應鏈，長期供貨滾珠螺桿等關鍵零組件給美系機器狗製造商波士頓動力，波士頓動力正是黃仁勳點名的人形機器人供應商，雄厚實力獲鴻海青睞。

和大主要供應行星齒輪減速機，和大集團總裁沈國榮說，一台人形機器人約需40組減速機，和大為美系機器人廠開發的行星齒輪減速機送樣中，預計明年出貨。