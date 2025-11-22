鴻海新電動車Model A 將在日本生產

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海全新電動車Model A在2025年鴻海科技日亮相，董事長劉揚偉透露，Model A規劃在日本生產，為擴大電動車版圖再下一城。記者胡經周／攝影
鴻海全新電動車Model A在2025年鴻海科技日亮相，董事長劉揚偉透露，Model A規劃在日本生產，為擴大電動車版圖再下一城。記者胡經周／攝影

2025鴻海（2317）科技日昨（21）日展示全系列電動車產品，展現布局電動車的深厚實力，鴻海集團電動車策略長關潤（Jun Seki）並乘坐全新電動車Model A登台亮相，鴻海董事長劉揚偉透露，Model A規劃在日本生產，為擴大電動車版圖再下一城。

劉揚偉說，新款電動車Model A由日本工程師設計，未來將在日本設立公司，服務當地客戶，並在當地生產，一步步朝這方向來做。

鴻海電動車策略長關潤（Jun Seki）則在活動主舞台上，一口氣亮相三台不同設定的Model A，提供不同產業、使用者與情境的需求，結合最新AI技術與模組化零組件，讓成本最佳化，為多樣化的應用場景帶來新的可能性。

關潤說，Model A採用通用零組件，以達到time to cost、time to market的目標。未來配合客戶時程，Model A將以日本電動車市場為上市首發地，後續已和品牌客戶商談在東南亞市場採用的可能性。

Model A整體設計，採B級距的MPV車型，多元化的座位設定，從兩座到七座適合小家庭到三代同堂出遊；車內空間的靈活性高，加上同時側滑門、側開門的兼容設定提供出租計程車、商務保母車，及通路物流車最後一哩路的需求。

劉揚偉強調，電動車市場競爭激烈，新的商業模式將會發生，傳統車廠的生意模式，已經沒有彈性了，電動車市場講的是time to market、 time to cost、 time to technology，兩年就要推出一個新車款 ，甚至中國大陸公司一年半就推出。

傳統車廠如何與大陸競爭？劉揚偉說，就要採用新的商業模式，這是為何鴻海與三菱合作，快速推出電動車，並期許其他日本車廠跟進。

電動車 鴻海 日本

延伸閱讀

滿頭白髮！鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

劉揚偉：鴻海每年投資AI上看30億美元 EV製造將走上PC代工模式

鴻海與OpenAI宣布 共同在美國打造下一代AI基礎設施硬體

傳將整合裕隆旗下納智捷 鴻海董事長劉揚偉這樣說

相關新聞

鴻海攜手OpenAI 布局美日AI基建

鴻海董事長劉揚偉昨日宣布，鴻海將由人工智慧（ＡＩ）伺服器供應商，轉型成為ＡＩ基礎設施解決方案供應商，除攜手OpenAI打...

鴻海攻AI基建！美日大進擊 展現轉型決心

鴻海董事長劉揚偉昨（21）日宣布，鴻海將由AI伺服器供應商，轉型成為AI基礎設施解決方案供應商，除攜手OpenAI打造下...

鴻海擴版圖 電動車擬在日生產

二○二五鴻海科技日昨日開幕，再次展現布局電動車的深厚實力，一口氣推出Model D、Model U、Model T等車型...

揭秘Google士林辦公室 海外最大AI硬體研發基地「3特色」一次看

Google正式啟用位於台北市士林的全新辦公室，不僅是Google在美國總部以外全球最大的AI基礎建設硬體研發基地，更以...

台積電前高層竊密投奔？ 英特爾CEO駁斥傳聞

外傳台積電前資深副總羅唯仁帶走2奈米以下製程資訊投奔英特爾（Intel），但英特爾執行長陳立武20日駁斥傳言，強調英特爾...

日官員爭取台積設熊本三廠

日本媒體報導，熊本政府官員將於23日至25日訪台積電，爭取設第三座廠與洽談當地布局議題，並規劃招攬半導體供應鏈赴熊本投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。