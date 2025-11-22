鴻海新電動車Model A 將在日本生產

2025鴻海（2317）科技日昨（21）日展示全系列電動車產品，展現布局電動車的深厚實力，鴻海集團電動車策略長關潤（Jun Seki）並乘坐全新電動車Model A登台亮相，鴻海董事長劉揚偉透露，Model A規劃在日本生產，為擴大電動車版圖再下一城。

劉揚偉說，新款電動車Model A由日本工程師設計，未來將在日本設立公司，服務當地客戶，並在當地生產，一步步朝這方向來做。

鴻海電動車策略長關潤（Jun Seki）則在活動主舞台上，一口氣亮相三台不同設定的Model A，提供不同產業、使用者與情境的需求，結合最新AI技術與模組化零組件，讓成本最佳化，為多樣化的應用場景帶來新的可能性。

關潤說，Model A採用通用零組件，以達到time to cost、time to market的目標。未來配合客戶時程，Model A將以日本電動車市場為上市首發地，後續已和品牌客戶商談在東南亞市場採用的可能性。

Model A整體設計，採B級距的MPV車型，多元化的座位設定，從兩座到七座適合小家庭到三代同堂出遊；車內空間的靈活性高，加上同時側滑門、側開門的兼容設定提供出租計程車、商務保母車，及通路物流車最後一哩路的需求。

劉揚偉強調，電動車市場競爭激烈，新的商業模式將會發生，傳統車廠的生意模式，已經沒有彈性了，電動車市場講的是time to market、 time to cost、 time to technology，兩年就要推出一個新車款 ，甚至中國大陸公司一年半就推出。

傳統車廠如何與大陸競爭？劉揚偉說，就要採用新的商業模式，這是為何鴻海與三菱合作，快速推出電動車，並期許其他日本車廠跟進。