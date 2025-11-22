鴻海每年AI投資額上看30億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

鴻海集團董事長劉揚偉向路透表示，鴻海（2317）每年將投資人工智慧（AI）領域20至30億美元。「目前，AI將占投資最大宗。」

劉揚偉在本月稍早訪問東京時接受路透專訪，釋出上述看法。他並透露，未來三至五年投入AI基礎建設與技術開發的資金，將占鴻海集團每年約50億美元資本支出的一半以上。他表示，鴻海集團正與日本政府商談在AI和電動車領域的潛在投資，AI系統製造在地化對數位主權至關重要，但未透露細節。

談及電動車市場，劉揚偉預期，中國大陸電動車市場競爭非常激烈，「很快」就會洗牌，預測隨著虧損新創企業遭淘汰與政府縮減補助，市場將迎來整併潮，大陸汽車產業在整頓期後將「更趨穩定」。

他強調，鴻海集團並未失去對電動車的信心，而是暫緩加碼投資，等待市場條件好轉，未來考慮加強投資電動車，或量子運算和機器人等新領域。

他並預言，電動車產業可能重演個人電腦（PC）發展史：激烈競爭使自製模式難以為繼，委外代工成為趨勢，「一旦出現成功的外包案例，其他車廠就會跟進。這正是我們在PC市場見證過的情況」。

