鴻海明年在台部署27兆瓦GB300超級運算中心

2025鴻海（2317）科技日昨（21）日舉行，輝達雲服務供應商（NCP）暨鴻海旗下亞灣超算首度登台亮相，並宣布明年上半年擬斥資14億美元在台灣部署27兆瓦的GB300超級運算中心，將是亞洲首座GB300資料中心，推動台灣在全球AI競逐中跨入新里程碑。

亞灣超算執行長姚延宗表示，將成為推動主權AI與產業轉型升級的領頭羊，同時也是鴻海「3+3+3」發展策略的重要引擎，他說，從2025年到2030年，AI運算頻寬將成長3.5倍，亞灣超算中心也將成為推動鴻海的第二成長曲線。

鴻海發言人巫俊毅先前指出，亞灣超算中心，大約有七成至八成的算力已經分配完成，需求相當明確，這將是台灣近期最大的輝達NCP建設，未來除了鴻海以外，輝達、台積電、國科會，都可能使用相關算力。

姚延宗表示，亞灣超算同時也是鴻海三大戰略平台 「智慧製造、智慧城市、智慧電動車」的共同引擎。他說，鴻海將建立企業級的自主解決方案，以賦能整個亞洲地區的AI生態系統發展，同時，將以具備成本競爭力、快速部署，以及整合應用三個關鍵面向實現這項使命。

他認為，鴻海與亞灣超算正在建構「AI Factory」的新模式，讓開發AI的公司不需要自己蓋資料中心，就像產品公司不用自己蓋工廠一樣，只要專注設計、訓練、創造，而鴻海負責提供最強的AI基礎設施、最穩定的維運系統、軟體平台與專業服務。讓客戶加速產品開發、縮短上市時間，讓創新更快落地。

現在，台灣所有產業都面臨數位轉型與效率提升的挑戰，鴻海也希望通過「+AI」的方式，利用算力來賦能企業，提升營運效率。