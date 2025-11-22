睽違三年 郭台銘站台鴻海科技日

鴻海（2317）創辦人郭台銘昨（21）日一頭灰白頭髮現身，與鴻海董事長劉揚偉同框出席2025年鴻海科技日活動，成為全場焦點。

劉揚偉說，創辦人今天能親自出席，對集團具有非常特別的意義，「我也深表感謝。這代表他對科技日的高度支持與肯定，我在這裡表達最深的感謝。」

劉揚偉感性的表示，並向郭台銘兩度致意，「沒有創辦人的奠基，今天的鴻海不會是現在這個樣子」。郭台銘過去50多年來的努力，造就鴻海今天的規模與地位。現場一陣掌聲響起，凝聚鴻海50多年來的傳承與情感。

郭台銘睽違三年再度現身鴻海科技日，也是母親郭初永真女士月初辭世後，首度出席公開活動，一頭灰白髮造型成為焦點。