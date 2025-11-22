日官員爭取台積設熊本三廠

日本媒體報導，熊本政府官員將於23日至25日訪台積電（2330），爭取設第三座廠與洽談當地布局議題，並規劃招攬半導體供應鏈赴熊本投資。昨（21）日截稿為止，台積電並未評論相關消息。

熊本日日新聞以及NHK報導，熊本縣知事木村敬預計11月23日至25日來台進行為期三天的訪問，木村知事此次訪問的主要目的，將向台積電的高層幹部提出投資促進的具體要求，特別包括爭取第三工廠選址與設立。

熊本縣知事木村敬19日舉行記者會並宣布，11月造訪台灣並預計24日訪問半導體龍頭台積電的總部。這將是木村知事繼2024年8月，第二度訪問台積電總部。

根據訪問計畫，木村知事將針對菊陽町的第二工廠開始興建，向台積電相關人士表達感謝之意。此外，木村也將傳達希望台積電在熊本縣進行更多設備投資，其中也包含該縣正積極爭取的第三工廠興建。

此外，木村知事預告，還將在同一天，出席熊本縣在台北召開的半導體相關企業招商研討會，招攬企業進駐熊本縣。

台積電熊本二廠先前因故延後動工，從2024年延後直到今年下半年動工。台積電日前10月法說會上指出，感謝日本中央政府、縣政府和地方政府的大力支持，在熊本的第一座特殊製程技術晶圓廠已經於2024年底以非常好的良率量產，第二座晶圓廠的營造工程則已經展開。晶圓廠的量產計劃將依客戶的需求及市場狀況而定。

日本媒體則報導，台積電在熊本兩座工廠的總投資約3.4兆日圓（約新台幣6,800億元），日本政府已決定提供約1.2兆日圓的補助，其中二廠投資額約139億美元（約新台幣4,364億元）預定2027年12月啟用，主要生產比熊本一廠更先進的6奈米晶片，預估將應用於AI、自動駕駛等用途。