台積電前高層竊密投奔？ 英特爾CEO駁斥傳聞

外傳台積電（2330）前資深副總羅唯仁帶走2奈米以下製程資訊投奔英特爾（Intel），但英特爾執行長陳立武20日駁斥傳言，強調英特爾尊重其他公司的智慧財產權。

今年自台積電退休的羅唯仁近日加入英特爾，台灣媒體近來報導指稱，他在離職前帶走前東家的先進製程技術。

陳立武在聖荷西舉行的半導體產業協會頒獎典禮場邊表示：「這只是謠言和臆測。毫無根據。我們尊重智財權。」

該協會將最高榮譽羅伯特‧諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）頒給台積電董事長長魏哲家和前董事長劉德音。