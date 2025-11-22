聽新聞
0:00 / 0:00
台積電前高層竊密投奔？ 英特爾CEO駁斥傳聞
外傳台積電（2330）前資深副總羅唯仁帶走2奈米以下製程資訊投奔英特爾（Intel），但英特爾執行長陳立武20日駁斥傳言，強調英特爾尊重其他公司的智慧財產權。
今年自台積電退休的羅唯仁近日加入英特爾，台灣媒體近來報導指稱，他在離職前帶走前東家的先進製程技術。
陳立武在聖荷西舉行的半導體產業協會頒獎典禮場邊表示：「這只是謠言和臆測。毫無根據。我們尊重智財權。」
該協會將最高榮譽羅伯特‧諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）頒給台積電董事長長魏哲家和前董事長劉德音。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言