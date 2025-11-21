快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
2025南臺灣生物技術展登場，集結產官學界跨領域展出。業者提供
2025南臺灣生物技術展登場，集結產官學界跨領域展出。業者提供

「2025南臺灣生物技術展」21日盛大登場，集結產官學界跨領域展出，其中由農業部指導的農業科技主題館，由各農業改良場及農業科技研究院展出，民眾可於農業科技主題館填寫簡單問卷，答對者即可獲得精美禮品一份。

2025南臺灣生物技術展於大台南會展中心展出，今年生技展集結有農業科技主題館、國科會館、生物技術開發中心、食品工業研究所、工業技術研究院、國家實驗研究院、南部科學園區(健鑫生醫科技)、衛生福利部。

以及多所國立大學(陽明交通、海洋、中央、清華、成功等)，展出多樣生技保健食品、保養品、友善農業資材、動物健康、生醫服務的研發成果，是一次多面向暨跨領域展出，也是難得的交流機會。

其中，由農業部指導的農業科技主題館，由各農業改良場及農業科技研究院展出，展出包括蝴蝶蘭底部灌溉智慧化栽培管理技術、葫蘆科作物之雜交種籽純度檢測技術、現代化豬場管理與數位工具應用、開發溶磷性微生物肥料及提升作物耐熱能力製劑配方、農林剩餘資材燃料化應用、應用生物可分解副料之長嘯根瘤線蟲防治新劑型及多家海報成果展示。

三天展期每天下午4點，民眾可於農業科技主題館填寫簡單問卷，答對者即可獲得精美禮品一份。

另外，每天下午2點30分，天天送小樹苗，品種有田代氏石斑木、台灣野牡丹藤、小葉赤楠、青剛櫟、月橘、蘭嶼羅漢松、鐵色等，每日限量120株(不挑款)，送完為止。為響應環保請自備提袋，現場恕不提供，歡迎民眾踴躍索取。

另外，南部科學園區管理局邀請參展廠商-健鑫生醫科技，展出健鑫含銀凝膠傷口敷料(人體用傷口敷料)＂Jianxin＂Silver Gel、立膚舒含銀傷口凝膠(動物用傷口敷料) J-PET Silver Wound Gel。

健鑫含銀凝膠傷口敷料是一種透明、無固定形狀、含銀離子的傷口專用凝膠，可提供傷口濕潤環境，並利用銀離子的抑菌能力，協助降低傷口的感染。

本產品可以抑制下列微生物生長：大腸桿菌、表皮葡萄球菌、綠膿桿菌。適用於以下非處方使用：淺層割傷、撕裂傷、輕微皮膚不適、擦傷。

立膚舒含銀傷口凝膠為一個透明無固定形狀，含銀離子、玻尿酸、膠原蛋白傷口修護凝膠，可以提供傷口濕潤修護環境。銀離子的抑菌能力，可降低傷口感染風險；玻尿酸和膠原蛋白雙因子幫助傷口達到更快速的修護能力。

本產品適用於：一般性傷口、開放性潰瘍、壓瘡、低至中度滲出液傷口、腫瘤及糖尿病傷口照護。

