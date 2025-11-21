快訊

Fed大老發話 美股電子盤、台指期夜盤上半場唱高歌

台灣寶可夢中心開賣8款新品！耶誕節造型太Q 網讚：仙子伊布買爆

在台拍戲Long stay…玉澤演Threads首發文 繁體中文喊話「別偷拍我」

聽新聞
0:00 / 0:00

台積董座魏哲家最新行程曝光 赴美與劉德音、蘇姿丰同台參與活動

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
SIA更新最新近況，曝光台積電董事長魏哲家最新動態。圖：翻攝SIA
SIA更新最新近況，曝光台積電董事長魏哲家最新動態。圖：翻攝SIA

台積電（2330）近期消息紛紛擾擾，台積電董座魏哲家最新行程也受關注，美國半導體產業協會更新資訊曝光魏哲家最新行程，並同台前董事長劉德音、博通（Broadcom）主管以及超微（AMD）最高主管蘇姿丰（Lisa Su）領取羅伯特．諾宜斯獎，該活動也是與會者最多的一次。

美國半導體產業協會（SIA）也宣布超微董事長兼執行長蘇姿丰博士當選為SIA董事會主席。SIA占美國半導體行業99%的收入，占非美國晶片公司的近三分之二。

依據該協會說明，此次博通執行長陳福陽先介紹劉德音，劉德音於致詞6-8分鐘然後頒獎。

陳福陽再介紹魏哲家，魏哲家也致詞6-8分鐘，兩位得獎人之後與SIA新任董事會主席蘇姿丰以及SIA總裁兼執行長John Neuffer等人合照。

依據該協會說明，隨後由蘇姿丰主持，劉德音與魏哲家對談，從創辦人張忠謀博士創立的台積電的成功商業模式、談到半導體人才培育。此次頒獎晚宴是多年來參與人數最多的一次。

台積電官方社群帳號也更新提到，很榮幸能一同慶祝台積公司前董事長劉德音博士，以及台積公司董事長暨總裁魏哲家博士榮獲半導體產業協會（SIA）頒發的羅伯特．諾宜斯獎（Robert N. Noyce Award）。

這項殊榮意義非凡，台積電的創辦人張忠謀博士也曾在2008年獲頒此傑出獎項。此獎項表揚了台積公司獲獎主管富有遠見的領導能力和卓越貢獻，他們的貢獻不僅塑造了台積公司，也支持了全球半導體產業的發展。此外，這也反應了台積公司在釋放創新和拓展技術疆界方面所做的持續努力和堅定承諾。此外，台積電亦衷心感謝客戶；客戶的信任和堅實的合作夥伴關係，是台積公司能取得如此成就的關鍵。三位富有遠見的思想家，齊聚一堂：在今晚的主題演講中，蘇姿丰博士與羅伯特．諾宜斯獎的得獎者－魏哲家博士及劉德音博士一同出席晚宴。

台積電 魏哲家

延伸閱讀

劉德音矽谷獲羅伯特諾伊斯獎 「並肩台積電30年是畢生榮幸」

魏哲家矽谷領「羅伯特諾伊斯獎」獻給台積電團隊 現場科技大咖雲集

羅唯仁帶機密跳槽疑雲延燒 英特爾CEO陳立武：我們尊重智財權

甭每次都靠輝達 蘇姿丰開金口也有效！台指期夜盤大漲逾百點

相關新聞

揭秘Google士林辦公室 海外最大AI硬體研發基地「3特色」一次看

Google正式啟用位於台北市士林的全新辦公室，不僅是Google在美國總部以外全球最大的AI基礎建設硬體研發基地，更以...

AirPods Pro 3實測 專家：強化生態系護城河

蘋果公司（Apple）近期推出全新無線耳機AirPods Pro 3，儘管外觀與上一代差異不大，且沿用H2晶片，硬體規格...

2025南臺灣生物技術展登場 集結產官學界跨領域展出

「2025南臺灣生物技術展」21日盛大登場，集結產官學界跨領域展出，其中由農業部指導的農業科技主題館，由各農業改良場及農...

台積董座魏哲家最新行程曝光 赴美與劉德音、蘇姿丰同台參與活動

台積電（2330）近期消息紛紛擾擾，台積電董座魏哲家最新行程也受關注，美國半導體產業協會更新資訊曝光魏哲家最新行程，並同...

臻鼎攜亞洲理工學院辦首屆半導體論壇 林本堅現身演講

全球PCB領導廠商臻鼎科技（4958）集團日前攜手亞洲理工學院（AIT）於泰國曼谷盛召開首屆「AIT-ZDT 論壇」...

導入AI科技強化搜救量能 消防署補助複雜地形攜帶型無人機

消防署21日舉辦「複雜地形攜帶型無人機補助儀式」，消防署署長蕭煥章表示，臺灣地形複雜，在多山、河川湍急等惡劣環境下，導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。