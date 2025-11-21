臻鼎攜亞洲理工學院辦首屆半導體論壇 林本堅現身演講

全球PCB領導廠商臻鼎科技（4958）集團日前攜手亞洲理工學院（AIT）於泰國曼谷盛召開首屆「AIT-ZDT論壇」，以「半導體時代的區域發展」為題，匯聚逾百位產官學界領袖，共同擘劃技術創新、高階人才培育及區域供應鏈韌性的藍圖，臻鼎科技集團表示，持續深化半導體布局，並充分發揮One ZDT策略在高階製程與跨平台整合的獨特戰略價值，驅動亞洲在半導體生態系中異質整合領域的領先地位。

臻鼎科技集團董事長沈慶芳於致詞時，重申集團深耕泰國及東南亞，致力推動區域產業升級與人才培育的堅定承諾。沈慶芳強調：「此次論壇標誌著臻鼎與AIT邁入深度戰略合作的關鍵里程碑。我們將以世界級的產業領導力，結合AIT卓越的學術研究資源，全面聚焦『人才培育』、『技術合作』與『產學鏈結』三大核心領域，致力建構具備高度韌性且永續發展的PCB及半導體生態系，進而提升雙方在國際市場的競爭力。」

亞洲理工學院校長李百祺於開幕致詞時亦強調，半導體與PCB是AI數位經濟的重要基石，AIT將與臻鼎科技集團緊密合作，打造接軌產業的課程與實務研究，厚植區域人才，助力泰國及東南亞地區躍升為全球供應鏈的關鍵樞紐。

論壇邀請到前台積電（2330）研發副總經理、現任清華大學半導體研究學院院長林本堅發表題為「自由市場與半導體技術」的主題演講，他強調半導體產業跨國合作與開放創新的重要性。林本堅院士被譽為「浸潤式微影之父」，曾以顛覆性的「以水為介質」技術，突破光學極限，推動全球半導體產業發展，讓摩爾定律得以延續多個世代。他在演講中強調，沒有哪個國家能獨自推動半導體創新，進步取決於共享的專業知識、多元化的人才、以及能促進持續研究和技術突破的自由市場環境。

臻鼎科技集團總經理簡禎富以「智慧製造與數位轉型驅動卓越製造，賦能AI世代之半導體異質整合」為題，深入剖析集團如何運用數位決策與智能工廠，將PCB產業價值鏈延伸至半導體領域，成為客戶跨越技術門檻的關鍵戰略夥伴。

簡禎富表示，隨著AI人工智慧、5G通訊、次世代電子產品的爆發性成長，PCB已從傳統電路載體升級為異質整合的關鍵平台。面對AI時代高效能運算的嚴苛需求，臻鼎持續透過數位轉型實現製程升級，為先進封裝提供關鍵解方，更藉由產學強強聯手，加速培育新世代人才，以世界級的智造實力，引領亞洲半導體產業邁向價值鏈新高峰。

此外AIT行政與發展副校長Siddharth K. Jabade亦發表了「半導體產業與區域發展」的演說，他強調產學之間的緊密協作是關鍵催化劑，有助於東協國家跳脫傳統的下游組裝代工模式，加速邁向高附加價值的上游研發與技術創新。

大會特別設置領袖對談環節，由AIT推廣中心執行長Voravate Chonlasin擔任主持人，邀請臻鼎科技集團總經理簡禎富，與泰國高等教育科學研究與創新部（MHESI）副教授Chiranut Sa-ngiamsak、AIT學術與研究副校長Manukid Parnichkun教授，以及泰國國家金屬與材料技術中心（MTEC）暨泰國電路板協會（THPCA）代表Wutthinan Jeamsaksiri博士同台交流，共同針對泰國「半導體沙盒」計畫及先進封裝前景展開深度對話。

依據說明，此次「AIT-ZDT論壇」是雙方規劃系列研討會的首場活動，鵬晟科技董事長蕭得望、泰國協成昌集團（Saha Group）旗下SPI公司總經理Mr. Vorayos Thongtan等重量級貴賓亦親臨現場支持。展望未來，臻鼎科技集團將持續廣邀更多產官學研領袖共襄盛舉，針對先進封裝、供應鏈韌性、AI賦能製造等關鍵議題共商前瞻策略，展現集團引領產業前瞻佈局、深耕東南亞市場的堅定決心。