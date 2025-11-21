導入AI科技強化搜救量能 消防署補助複雜地形攜帶型無人機

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
消防署21日舉辦「複雜地形攜帶型無人機補助儀式」。消防署／提供
消防署21日舉辦「複雜地形攜帶型無人機補助儀式」。消防署／提供

消防署21日舉辦「複雜地形攜帶型無人機補助儀式」，消防署署長蕭煥章表示，臺灣地形複雜，在多山、河川湍急等惡劣環境下，導致搜救艱難且具高度風險，消防署採購44組複雜地形攜帶型無人機及22套搜救影像管理系統，分配給全國22個縣市消防機關，希望藉由AI科技導入，擴大山域、水域等複雜地形的搜救量能，並提升搜救效率與搜救人員的安全。

消防署指出，近期發生的馬太鞍溪災害事件中，由於地形受阻造成搜救環境十分險峻，第一線搜救人員必須親自深入踏勘才能獲得明確的災情資訊，可知科技與裝備的支援，對救災安全與效率至為關鍵；消防署自113年起已陸續推動無人機操作訓練，共辦理33梯次、計輔導159名消防人員取得專業操作證，這次加速推動無人機補助計畫，將持續優化山域及水域搜救流程，同時也象徵中央與地方共同投入科技應用救災的決心。

消防署說明，這次補助的無人機具備視覺導航、全向避障等功能，可於無GPS、狹窄地形等環境中安全飛行，搭配強固型平板即時串流及AI辨識功能，指揮中心可同步掌握現場情形，協助判讀影像，提供現場人員相關資訊、快速部署，進一步縮短搜尋時間、提高搜救成功率。

消防署表示，未來將持續建置智慧化搜救工具，協助各地方政府強化搜救能力，期藉由更安全、更即時、更精準的科技輔助，協助搜救人員掌握黃金時間，朝向「零傷亡搜救」的目標邁進。

無人機 AI

