揮別低頭族 台灣大林東閔：AI進化邁向抬頭世代

台灣大哥大參與Google創新論壇，台灣大商務長林東閔表示，AI已從傳統的文字問答模式，進化為能依據即時情境生成互動式、客製化介面的智慧體系，未來人機互動將朝更直覺的方向演進，正逐步由「低頭世代」邁向「抬頭世代」。

Google台灣、數位發展部數位產業署、台灣大哥大及鴻海科技集團共同主辦的「2025 Google ProjectHatcher創新國際論壇」今天登場，台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔、Google台灣總經理林雅芳、Google亞太區策略夥伴關係總經理James Kim、鴻海科技集團投資長杜墨璽、Intrinsic產品長StefanNusser，透過「人工智慧與新創的契機」主題座談，探討AI浪潮下的產業趨勢。

台灣大表示，長期與AppWorks合作，AppWorks生態至今已扶植624家活躍新創、累積2029名創業者，台灣大自身也累計投資超過30家具潛力新創企業，從AI、智慧移動、內容與Web3等領域，加速拓展大東南亞市場。

林東閔分享，隨著Google發表Gemini 3以及Generative UI，AI已從傳統的文字問答模式，進化為能依據即時情境生成互動式、客製化介面的智慧體系，這樣的轉變不僅重新定義人與科技的互動方式，也對既有以固定介面為核心的產品設計邏輯帶來全新挑戰。

他指出，未來人機互動將朝更直覺的方向演進，人類正逐步由「低頭世代」邁向「抬頭世代」，科技不再只是存在於螢幕之中，而是更自然地融入生活情境，為產業與創新提供全新的想像空間。

林東閔也提到，台灣大自2019年起長期支持Google多元機款與智慧終端裝置發展，帶動Google在台灣手機總市占率顯著成長，今年台灣大在Pixel 10銷售量更年成長達近8成，也反映台灣消費者對AI終端體驗的接受度持續提升，台灣大不僅是銷售通路角色，門市還提供科技顧問服務，協助用戶理解與應用AI工具，落實「普惠 AI」。

此外，台灣大表示，投資USPACE和WeMo，除加速電動車普及，整合聯網（Connection）、內容（Content）與充電（Charging），讓用戶透過「手機」，使用停車、租車、充電、機場接送和車載娛樂等服務，USPACE拓展至大東南亞市場。