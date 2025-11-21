快訊

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

財神來了還不應門？統一發票7-8月中千萬「2張未領」 中獎資訊曝

石虎柳丁事件延燒 大苑子發613字認錯聲明「董事長已親自道歉」

揮別低頭族 台灣大林東閔：AI進化邁向抬頭世代

中央社／ 台北21日電

台灣大哥大參與Google創新論壇，台灣大商務長林東閔表示，AI已從傳統的文字問答模式，進化為能依據即時情境生成互動式、客製化介面的智慧體系，未來人機互動將朝更直覺的方向演進，正逐步由「低頭世代」邁向「抬頭世代」。

Google台灣、數位發展部數位產業署、台灣大哥大及鴻海科技集團共同主辦的「2025 Google ProjectHatcher創新國際論壇」今天登場，台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔、Google台灣總經理林雅芳、Google亞太區策略夥伴關係總經理James Kim、鴻海科技集團投資長杜墨璽、Intrinsic產品長StefanNusser，透過「人工智慧與新創的契機」主題座談，探討AI浪潮下的產業趨勢。

台灣大表示，長期與AppWorks合作，AppWorks生態至今已扶植624家活躍新創、累積2029名創業者，台灣大自身也累計投資超過30家具潛力新創企業，從AI、智慧移動、內容與Web3等領域，加速拓展大東南亞市場。

林東閔分享，隨著Google發表Gemini 3以及Generative UI，AI已從傳統的文字問答模式，進化為能依據即時情境生成互動式、客製化介面的智慧體系，這樣的轉變不僅重新定義人與科技的互動方式，也對既有以固定介面為核心的產品設計邏輯帶來全新挑戰。

他指出，未來人機互動將朝更直覺的方向演進，人類正逐步由「低頭世代」邁向「抬頭世代」，科技不再只是存在於螢幕之中，而是更自然地融入生活情境，為產業與創新提供全新的想像空間。

林東閔也提到，台灣大自2019年起長期支持Google多元機款與智慧終端裝置發展，帶動Google在台灣手機總市占率顯著成長，今年台灣大在Pixel 10銷售量更年成長達近8成，也反映台灣消費者對AI終端體驗的接受度持續提升，台灣大不僅是銷售通路角色，門市還提供科技顧問服務，協助用戶理解與應用AI工具，落實「普惠 AI」。

此外，台灣大表示，投資USPACE和WeMo，除加速電動車普及，整合聯網（Connection）、內容（Content）與充電（Charging），讓用戶透過「手機」，使用停車、租車、充電、機場接送和車載娛樂等服務，USPACE拓展至大東南亞市場。

台灣大哥大 Google AI

延伸閱讀

AI圖像生成再進化！Google新影像模型可多語言文字

Google AI基建研發中心啟動 要建構完整生態系

Gemini 3 Pro 強勢登場...聯發科（2454）買點到？網搖頭：現在進是接刀

Google在台灣打造總部以外最大AI基建研發團隊 人數較2020年成長3倍

相關新聞

揭秘Google士林辦公室 海外最大AI硬體研發基地「3特色」一次看

Google正式啟用位於台北市士林的全新辦公室，不僅是Google在美國總部以外全球最大的AI基礎建設硬體研發基地，更以...

臻鼎攜亞洲理工學院辦首屆半導體論壇 林本堅現身演講

全球PCB領導廠商臻鼎科技（4958）集團日前攜手亞洲理工學院（AIT）於泰國曼谷盛召開首屆「AIT-ZDT 論壇」...

導入AI科技強化搜救量能 消防署補助複雜地形攜帶型無人機

消防署21日舉辦「複雜地形攜帶型無人機補助儀式」，消防署署長蕭煥章表示，臺灣地形複雜，在多山、河川湍急等惡劣環境下，導致...

IBM將在台灣打造全球第一個企業級AI平台 與鴻海結盟共構下一代AI生態

IBM今年首次參加鴻海科技日活動。IBM亞太區總經理戴科斯（Hans Dekkers）在上午開幕式擔任第二位演講貴賓，他...

十銓推全球首款一鍵銷毀外接SSD 雙重安全設計防機密外洩

全球記憶體領導品牌十銓（4967）持續於行動儲存領域深化創新與研發實力，21日宣布推出全球首款具備銷毀功能的T-CREA...

日本熊本官員將訪台積電總部 爭取設第三廠

日本媒體報導，日本熊本官員將於23日至25日訪台積電（2330），爭取設第三座廠與洽談當地布局議題。另外規畫招攬半導體供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。