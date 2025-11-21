快訊

台灣大內容投資 林之晨：打造平台到IP的4大支柱

中央社／ 台北21日電
台灣大哥大總經理林之晨。（APEC台灣代表團提供）中央社
台灣大哥大總經理林之晨。（APEC台灣代表團提供）中央社

台灣大哥大積極布局影視，自2007年起至今已投入催生逾65部原創作品，形成內容投資長線策略，總經理林之晨表示，台灣大以平台、資金、IP與跨國合製，建構4大內容支柱，創造、孵化並支持內容產業加速發展。

文策院首屆「ESG for Culture影響力獎」今天揭曉，台灣大哥大推動電信業唯一「商業編劇人才養成計劃」、成立台灣影視基金「合影視」，獲頒「文化影響力大獎」，並同步獲得「文化投資獎」、「跨界共榮獎」、「多元合作獎」與「資源協助獎」共5個獎項。

台灣大表示，自2007年起至今已投入催生逾65部原創作品，獲24座金鐘、金馬獎、28項國際獎項，已形成內容投資長線文化策略。

台灣大哥大總經理林之晨表示，希望台灣原創內容持續積累國際競爭力，MyVideo以購片與串流平台為基礎，持續延伸至上游投入，補強產業基石。

他說明，台灣大以電信業首創編劇養成計劃，緩解產業商業編劇人才不足問題，並以平台、資金、IP與跨國合製，建構4大內容支柱，讓創作者能在產業鏈完整的生態系中發展，MyVideo平台負責作品曝光與推廣、影視基金填補製作端資金缺口、IP開發穩定故事源頭品質、跨國合製提升作品在國際市場的影響力，4項環節相互串聯，創造、孵化並支持內容產業加速發展。

台灣大哥大內容發展副總經理鄭偉柏表示，台灣大長期持續投資內容產業，涵括電影、戲劇、綜藝實境、親子兒少、演唱會及實體展覽活動等多面向，支持文創內容產業，同時朝產業鏈上游整合，培育具商業思維之編劇人材、提供創作者國際級師資等資源，助力新世代內容創作者加速成長。

台灣大哥大 林之晨

