揭秘Google士林辦公室 海外最大AI硬體研發基地「3特色」一次看

Google正式啟用位於台北市士林的全新辦公室，不僅是Google在美國總部以外全球最大的AI基礎建設硬體研發基地，更以「山與雲」為整體設計核心概念，象徵台北被群山環繞的地理環境，以及Google Cloud的雲端核心技術。從以退役伺服器主機板打造的企業標誌，到飄散著茶香意象的員工餐廳，處處展現了Google深耕台灣、連結在地的決心。

走進接待大廳，映入眼簾的是大片窗景與牆面上大大的Google Logo。走近仔細看，內部竟是由Google資料中心退役的伺服器主機板零件拼接而成，其中更包含台灣團隊參與開發的關鍵零組件。Logo外圍環繞的線條設計，則是模擬了台灣多山的等高線地理特徵，也似乎隱喻了台灣在全球AI運算中的核心地位。

Google對在地文化致敬的傳統，也體現在新辦公室的空間細節中，會議室特別以「龜山島」、「五峰旗瀑布」、「神農街」等台灣知名地標、景點來命名，更以直接音譯的方式標示，促進來自世界各地外籍同事的跨文化交流，開啟認識台灣之美的最佳契機。

新辦公室的員工餐廳這次則以「茶文化」為設計靈感，牆面紋理與空間佈置重現了台灣茶園的靜謐氛圍，而貫穿整棟建築的鐵道意象，則巧妙串聯起各個空間，為科技場域注入人文溫度。

在充滿人文氣息的設計背後，是Google強大的技術野心。Google Cloud平台研發總經理Greg Moore指出，Google台灣AI基礎建設研發中心的定位是打造完整研發樞紐，不同於傳統僅負責後端生產，台灣團隊從產品開發的第一天即深度參與，涵蓋早期架構規劃、設計、測試，一路延伸到產品交付後的技術支援。

「台灣團隊擁有獨特的優勢，從設計、驗證到製造，所有供應鏈環節都能在數小時車程內完成。」Greg強調，這種軟硬體與供應鏈的高度緊密結合，大幅縮短了開發週期。目前台灣團隊專注於最具挑戰性的「系統級整合」，將客製化晶片整合至主機板，並致力於解決AI基礎設施面臨的高功率配送與散熱難題。

新辦公室內部設有超過10座與美國總部規格同步的專業實驗室，讓Google的工程與供應鏈團隊，得以在研發出的產品部署到Google世界各地的資料中心和AI基礎建設之前，進行最嚴謹的測試、檢驗與優化。此外，新大樓也貫徹了Google的永續承諾，預計將降低12%的年度能源消耗及46%的用水量，甚至在進行高耗能的硬體測試時，將產生的熱能回收重複利用。

從2013年彰化資料中心啟用，到士林研發中心落成，Google在台灣的AI佈局已跨越10年，更確認了台灣在Google全球AI戰略的關鍵拼圖角色。