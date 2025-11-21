快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

聽新聞
0:00 / 0:00

揭秘Google士林辦公室 海外最大AI硬體研發基地「3特色」一次看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Google士林辦公室接待空間。圖／Google提供
Google士林辦公室接待空間。圖／Google提供

Google正式啟用位於台北市士林的全新辦公室，不僅是Google在美國總部以外全球最大的AI基礎建設硬體研發基地，更以「山與雲」為整體設計核心概念，象徵台北被群山環繞的地理環境，以及Google Cloud的雲端核心技術。從以退役伺服器主機板打造的企業標誌，到飄散著茶香意象的員工餐廳，處處展現了Google深耕台灣、連結在地的決心。

走進接待大廳，映入眼簾的是大片窗景與牆面上大大的Google Logo。走近仔細看，內部竟是由Google資料中心退役的伺服器主機板零件拼接而成，其中更包含台灣團隊參與開發的關鍵零組件。Logo外圍環繞的線條設計，則是模擬了台灣多山的等高線地理特徵，也似乎隱喻了台灣在全球AI運算中的核心地位。

Google對在地文化致敬的傳統，也體現在新辦公室的空間細節中，會議室特別以「龜山島」、「五峰旗瀑布」、「神農街」等台灣知名地標、景點來命名，更以直接音譯的方式標示，促進來自世界各地外籍同事的跨文化交流，開啟認識台灣之美的最佳契機。

新辦公室的員工餐廳這次則以「茶文化」為設計靈感，牆面紋理與空間佈置重現了台灣茶園的靜謐氛圍，而貫穿整棟建築的鐵道意象，則巧妙串聯起各個空間，為科技場域注入人文溫度。

在充滿人文氣息的設計背後，是Google強大的技術野心。Google Cloud平台研發總經理Greg Moore指出，Google台灣AI基礎建設研發中心的定位是打造完整研發樞紐，不同於傳統僅負責後端生產，台灣團隊從產品開發的第一天即深度參與，涵蓋早期架構規劃、設計、測試，一路延伸到產品交付後的技術支援。

「台灣團隊擁有獨特的優勢，從設計、驗證到製造，所有供應鏈環節都能在數小時車程內完成。」Greg強調，這種軟硬體與供應鏈的高度緊密結合，大幅縮短了開發週期。目前台灣團隊專注於最具挑戰性的「系統級整合」，將客製化晶片整合至主機板，並致力於解決AI基礎設施面臨的高功率配送與散熱難題。

新辦公室內部設有超過10座與美國總部規格同步的專業實驗室，讓Google的工程與供應鏈團隊，得以在研發出的產品部署到Google世界各地的資料中心和AI基礎建設之前，進行最嚴謹的測試、檢驗與優化。此外，新大樓也貫徹了Google的永續承諾，預計將降低12%的年度能源消耗及46%的用水量，甚至在進行高耗能的硬體測試時，將產生的熱能回收重複利用。

從2013年彰化資料中心啟用，到士林研發中心落成，Google在台灣的AI佈局已跨越10年，更確認了台灣在Google全球AI戰略的關鍵拼圖角色。

新辦公室的員工餐廳這次則以「茶文化」為設計靈感，牆面紋理與空間佈置重現了台灣茶園的靜謐氛圍。圖／Google提供
新辦公室的員工餐廳這次則以「茶文化」為設計靈感，牆面紋理與空間佈置重現了台灣茶園的靜謐氛圍。圖／Google提供
Google士林辦公室電源實驗室。圖／Google提供
Google士林辦公室電源實驗室。圖／Google提供
接待空間牆面的Google Logo內部是由Google資料中心退役的伺服器主機板零件拼接而成。記者黃筱晴／攝影
接待空間牆面的Google Logo內部是由Google資料中心退役的伺服器主機板零件拼接而成。記者黃筱晴／攝影
Google Cloud平台研發總經理Greg Moore。記者黃筱晴／攝影
Google Cloud平台研發總經理Greg Moore。記者黃筱晴／攝影
會議室特別以「龜山島」、「五峰旗瀑布」、「神農街」等台灣知名地標、景點來命名。記者黃筱晴／攝影
會議室特別以「龜山島」、「五峰旗瀑布」、「神農街」等台灣知名地標、景點來命名。記者黃筱晴／攝影

設計 團隊 辦公室 Google

延伸閱讀

興大團隊揭秘腫瘤抑制蛋白被失效關鍵 研究成果登上國際期刊

北市延平北路警察宿舍公辦都更案開工 估2029年完工

AI圖像生成再進化！Google新影像模型可多語言文字

Google AI基建研發中心啟動 要建構完整生態系

相關新聞

十銓推全球首款一鍵銷毀外接SSD 雙重安全設計防機密外洩

全球記憶體領導品牌十銓（4967）持續於行動儲存領域深化創新與研發實力，21日宣布推出全球首款具備銷毀功能的T-CREA...

揭秘Google士林辦公室 海外最大AI硬體研發基地「3特色」一次看

Google正式啟用位於台北市士林的全新辦公室，不僅是Google在美國總部以外全球最大的AI基礎建設硬體研發基地，更以...

IBM將在台灣打造全球第一個企業級AI平台 與鴻海結盟共構下一代AI生態

IBM今年首次參加鴻海科技日活動。IBM亞太區總經理戴科斯（Hans Dekkers）在上午開幕式擔任第二位演講貴賓，他...

日本熊本官員將訪台積電總部 爭取設第三廠

日本媒體報導，日本熊本官員將於23日至25日訪台積電（2330），爭取設第三座廠與洽談當地布局議題。另外規畫招攬半導體供...

鴻海劉揚偉：用電力溝通AI政府更易了解 感受到核電開始有點轉圜

鴻海（2317）董事長劉揚偉21日表示，過去談人工智慧（AI）講究的是算力，算力也就是國力，但是跟非AI的人談AI，他們...

台股重挫之際 Yole 看好 MCU 至2030年穩健成長 台廠供應鏈長多底氣足

國際研調機構 Yole Group 最新發布報告指出，全球微控制器（MCU）市場在庫存調整與景氣波動下，長線趨勢仍偏多，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。