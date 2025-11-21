中華電信以科技實力 秀三大智慧防災系統

近年極端氣候導致災害風險升高，相關災害事件頻傳，科技成為災害應變能力關鍵力量。中華電信（2412）表示，以科技實力，整合5G、AI、大數據與雲端技術，強化防災韌性，打造防災教育、防救災訊息服務以及生成式AI導入疏散避難決策三大智慧防災系統。

近年政府持續投入智慧防災系統，中華電信更前進「災害防救科技成果展」，秀三項智慧防災技術與應用，積極佈局災害應變科技領域與實戰成果。

中華電信表示，智慧防災教育升級，打造沉浸式訓練模擬體驗，運用5G專網、VR虛擬實境，打造「智慧防災教育整合系統」，建置救災訓練課程與防災體驗模組，推動八大訓練課程數位化，提升災前教育與災中應變效能，打造智慧化、模組化的防災訓練新標竿。

此外，中華電信協助消防署建置「防救災訊息服務平臺」，提供全國防救災機關與公共事業即時發布災害訊息，涵蓋地震速報、劇烈天候、疏離避難、水庫放水與土石流警戒等多類災害示警，打造國家級災防資訊整合與推播機制。

在避難決策支援方面，中華電信指出，導入生成式AI與RAG技術，打造八項AI智慧應用，強化資訊處理與決策支援能力，另針對颱風孤島、海嘯與土石流三類災害，研發智慧化避難疏散演算法。

中華電信強調，深耕AI、衛星、雲端與資安等數位關鍵領域，發展防災科技、韌性醫療、智慧客服、智慧交通、智慧製造等應用。

中華電信指出，未來將持續以智慧通訊為基礎，加上深化生成式AI與聯網感測技術的創新應用，攜手政府機關與各界夥伴，推動防救災系統智慧化、資訊傳遞即時化，全面強化災害應變韌性，共同打造更安全、更具前瞻性的數位防災未來。