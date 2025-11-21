快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

中華電信以科技實力 秀三大智慧防災系統

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

近年極端氣候導致災害風險升高，相關災害事件頻傳，科技成為災害應變能力關鍵力量。中華電信（2412）表示，以科技實力，整合5G、AI、大數據與雲端技術，強化防災韌性，打造防災教育、防救災訊息服務以及生成式AI導入疏散避難決策三大智慧防災系統。

近年政府持續投入智慧防災系統，中華電信更前進「災害防救科技成果展」，秀三項智慧防災技術與應用，積極佈局災害應變科技領域與實戰成果。

中華電信表示，智慧防災教育升級，打造沉浸式訓練模擬體驗，運用5G專網、VR虛擬實境，打造「智慧防災教育整合系統」，建置救災訓練課程與防災體驗模組，推動八大訓練課程數位化，提升災前教育與災中應變效能，打造智慧化、模組化的防災訓練新標竿。

此外，中華電信協助消防署建置「防救災訊息服務平臺」，提供全國防救災機關與公共事業即時發布災害訊息，涵蓋地震速報、劇烈天候、疏離避難、水庫放水與土石流警戒等多類災害示警，打造國家級災防資訊整合與推播機制。

在避難決策支援方面，中華電信指出，導入生成式AI與RAG技術，打造八項AI智慧應用，強化資訊處理與決策支援能力，另針對颱風孤島、海嘯與土石流三類災害，研發智慧化避難疏散演算法。

中華電信強調，深耕AI、衛星、雲端與資安等數位關鍵領域，發展防災科技、韌性醫療、智慧客服、智慧交通、智慧製造等應用。

中華電信指出，未來將持續以智慧通訊為基礎，加上深化生成式AI與聯網感測技術的創新應用，攜手政府機關與各界夥伴，推動防救災系統智慧化、資訊傳遞即時化，全面強化災害應變韌性，共同打造更安全、更具前瞻性的數位防災未來。

中華電信 AI 教育

延伸閱讀

防災科技成果展登場 消防署展示5G、AI強化救災韌性

消防員設計解鎖防災遊戲小禮物 讓親子闖關趣味學安全

天下永續公民獎 中華電奪得三大殊榮

中華電2025年前三季獲利超標

相關新聞

十銓推全球首款一鍵銷毀外接SSD 雙重安全設計防機密外洩

全球記憶體領導品牌十銓（4967）持續於行動儲存領域深化創新與研發實力，21日宣布推出全球首款具備銷毀功能的T-CREA...

揭秘Google士林辦公室 海外最大AI硬體研發基地「3特色」一次看

Google正式啟用位於台北市士林的全新辦公室，不僅是Google在美國總部以外全球最大的AI基礎建設硬體研發基地，更以...

IBM將在台灣打造全球第一個企業級AI平台 與鴻海結盟共構下一代AI生態

IBM今年首次參加鴻海科技日活動。IBM亞太區總經理戴科斯（Hans Dekkers）在上午開幕式擔任第二位演講貴賓，他...

日本熊本官員將訪台積電總部 爭取設第三廠

日本媒體報導，日本熊本官員將於23日至25日訪台積電（2330），爭取設第三座廠與洽談當地布局議題。另外規畫招攬半導體供...

鴻海劉揚偉：用電力溝通AI政府更易了解 感受到核電開始有點轉圜

鴻海（2317）董事長劉揚偉21日表示，過去談人工智慧（AI）講究的是算力，算力也就是國力，但是跟非AI的人談AI，他們...

台股重挫之際 Yole 看好 MCU 至2030年穩健成長 台廠供應鏈長多底氣足

國際研調機構 Yole Group 最新發布報告指出，全球微控制器（MCU）市場在庫存調整與景氣波動下，長線趨勢仍偏多，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。