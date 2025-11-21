公平會有條件通過Dell及12家供應鏈聯合採購再生能源

公平會今天宣布，委員會通過以附負擔許可荷蘭商Dell Global B.V.及旗下供應鏈共計12家事業聯合採購再生能源之聯合行為，期限為5年，許可期間自今年12月1日至119年11月30日止。這是首例事業以永續發展為核心申請聯合行為例外許可。

公平會強調，本聯合行為實施後對再生能源市場的影響，仍須視市場供需變化持續觀察，為掌握及監督本聯合行為執行情形，附加以下負擔：申請人不得分享或揭露採購敏感資訊及營運資訊；申請人不得利用本許可從事其他聯合行為，本聯合不得拒絕個別申請人退出、限制個別申請人採購數量，或禁止其自行採購；申請人等應將本聯合行為執行情形，及與售電業者簽署之商業購電合約等相關文件，定期函報公平會。

公平會表示，Dell為提高在我國供應鏈廠商再生能源使用率，以應對全球綠色供應鏈之要求，推動其上游相關事業聯合採購再生能源，並同時參考前述指引，依法向公平會申請。

公平會說明，本次參與聯合採購再生能源之事業，主力產業涵蓋電腦代工、IC晶片、液晶顯示器、記憶體、印刷電路板、電源供應器及機殼等，雖有不同，但均為再生能源需求者，目標是共同採購環境永續之投入要素，因此相關產品市場界定為「再生能源市場」。

公平會說明，本次結合案審議重點包括對市場供需功能影響的評估，認為以申請人再生能源聯合採購之最大採購量，對照目前預估之119年再生能源市場可交易量比例不高，而市場上供、需交易對象眾多，不致因此取得或有濫用買方優勢之情形。此外，本聯合行為涉及再生能源供應端與採購端之交易，實務上售電業者尚有小額再生能源採購方案可供需求者選擇，不會因此排擠其他事業取得再生能源。而再生能源雖為產品製造之中間要素，惟並非電腦品牌商決定合作對象唯一之考量因素，其他非參與事業仍得在產品價格或品質上相互競爭，市場仍具有可競爭性。

在整體經濟與公共利益評估方面，公平會認為本聯合行為透過買方力量的集結，有助於改善購電雙方協商地位的對等性，吸引更多售電業者參與競爭，同時可降低參與事業與售電業者交易成本、提高經營效率；因應國際減碳趨勢而綠化產品製程，可有效提升電子產品永續性價值，有助於促進我國電子產業供應鏈國際競爭力及產業發展。估本聯合行為採購量預估每年可降低約0.84億公斤碳排放量(CO2e)，相當於346~760座大安森林公園吸碳量，有助降低環境污染。