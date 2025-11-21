首例！公平會有條件通過Dell供應鏈再生能源團購

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

公平會委員會議日前通過，附負擔許可荷蘭商Dell Global B.V.及旗下供應鏈共計12家事業聯合採購再生能源的聯合行為，期限為5年，許可期間自今年12月1日至2030年11月30日止，這也是 首例事業以永續發展為核心申請聯合行為例外許可！

12家供應鏈包括仁寶電腦（2324）、台達電（2308）、金像電子（2368）、宏葉新技、光寶（2301）、遠東金士頓、和碩（4938）、群聯（8299）、佳世達（2352）、瑞昱半導體（2379）、緯創（3231）公司等。

公平會表示，為因應全球環境永續發展之需要，今年2月頒訂「事業因應環境永續及聯合行為之參考指引」，藉由宣導及強化競爭倡議，並提供評估清單，讓業者自我檢視其合作策略是否確實對環境永續有利及是否有影響市場競爭之虞，而得依法提出聯合行為例外許可之申請。

這次Dell為提高在我國的供應鏈廠商再生能源使用率，以應對全球綠色供應鏈之要求，推動其上游相關事業聯合採購再生能源，因此參考指引，依法向公平會申請，這也是公平會首次審議涉及環境永續聯合行為例外許可的案件。

公平會說明，這次參與聯合採購再生能源的12家企業，主力產業涵蓋電腦代工、IC晶片、液晶顯示器、記憶體、印刷電路板、電源供應器及機殼等，雖有不同，但均為再生能源需求者，目標是共同採購環境永續之投入要素，因此，相關產品市場界定為「再生能源市場」。

再生能源 公平會 市場

