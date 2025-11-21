快訊

IBM將在台灣打造全球第一個企業級AI平台 與鴻海結盟共構下一代AI生態

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
IBM希望在台灣打造全球第一個企業級AI App Store。（路透）
IBM今年首次參加鴻海科技日活動。IBM亞太區總經理戴科斯（Hans Dekkers）在上午開幕式擔任第二位演講貴賓，他表示，IBM持續發展三大關鍵技術：混合雲、AI與量子運算，希望可以打造一間「企業級 AI App Store」，以開放、具備彈性與模組化的靈活性、以及應用場景為導向的形式，協助企業掌握數據與AI主權，安全地推動AI應用落地。

這也是去年鴻海首次在年度科技日上提出AI Factory願景，引發產業討論。今年6月，進一步宣布與輝達合作在台灣打造AI超級算力中心，加速在AI領域的研發與應用。近期更積極尋求與全球科技大廠如IBM結盟，希望將AI 能力推向企業、新創公司、開發者社群與政府機構。

戴科斯是應鴻海董事長劉揚偉邀請，在鴻海科技日提出IBM在台規畫。

戴科斯以IBM的「零號客戶」（Client Zero）計畫為例，說明企業級AI App Store的概念。這是現任執行長柯許納（Arvind Krishna）自2000年上任後便大力推動的轉型計畫，在內部四個主要業務領域如全企業資訊洞察、IT架構與系統現代化、客戶支援與服務、與員工生產力等，導入AI與自動化工具，優化超過70個主要企業工作流程。預計到2025年底創造的商業效益將達45億美元。他強調，IBM希望透過自身科技賦能轉型所累積的經驗與能力，協助企業客戶取得藉AI轉型所創造的實際效益。

在量子運算領域，戴科斯指出，量子科技將補強而非取代傳統運算。今年9月，HSBC（滙豐銀行）宣布在IBM協助下，結合量子與傳統運算能力，將債券交易預測準確度提高34%。IBM也正與超微（AMD）共同開發結合量子與高效能運算（HPC）的次世代運算架構。

戴科斯說，IBM在台興業將滿70週年，將繼續擴大夥伴生態力量，協助客戶掌握數據與AI主權、發揮正向的影響力。

