信邦2024永續成績單！減碳近三成、研發增二成 力行綠色轉型

隨著全球目光聚焦在第三十屆聯合國氣候變化大會（COP30）的環境議題上，專注永續科技的方案領導者信邦（3023）電子強調，企業界需共同展現集體行動、透明化與當責精神。為了與各產業客戶共同推進永續目標，信邦特此公布最新「2024永續報告書」重點成果。

根據最新永續報告書，信邦以2021年為基準年，2024年範疇一、範疇二溫室氣體排放量共減少了28.8%，展現公司對減排的堅定承諾。

在能源使用方面，信邦的再生能源電力使用量已占總用電量9.5%，總計達2,682,743度（kWh）。信邦積極投資自有太陽能板，2024年太陽能發電容量已達到3百萬瓦（MW）。此外，公司也透過優化苗栗廠空調系統等多項節能措施，全年共節省了715,200度用電。

除了節能減碳，信邦亦持續關注生物多樣性議題，並在2024年首次依循自然相關財務揭露（TNFD）架構，完成了生物多樣性風險評估。

在公司治理層面，信邦於2024年推出了「集團永續策略藍圖」，強化了其長期落實ESG的治理架構。同年研發投入達新台幣12.4億元，較前一年成長22%，以提升客戶永續解決方案的技術競爭力。

為了將ESG原則應用至自身的供應鏈管理，信邦要求所有新增供應商簽署「供應商行為準則」，簽署率達到了100%，並在供應商滿意度調查中獲得平均4.82分（滿分5分）的高分。2024年，公司透過舉辦兩場線上研討會，與供應商攜手，共同推動永續發展。

為落實公平的僱傭實務與保障勞工權益，信邦持續擴大遵循責任商業聯盟（Responsible Business Alliance, RBA）的標準。2024年7月，信邦位於台灣苗栗的中華廠與國華廠通過RBA驗證稽核計畫（VAP），取得銀級認證。信邦規劃將RBA認證涵蓋範圍逐步擴展，使更多全球營運據點扎穩社會責任的根基。例如，信邦於2024年啟動「零付費招募政策」，確保所有求職者在招聘過程中不會負擔仲介費、服務費或保證金等費用，實質保障移工與求職者權益。

憑藉持續落實「以人為本」的企業文化，信邦亦獲得外部肯定：榮獲LinkedIn所頒發的2024最佳雇主品牌獎，以及台灣104人力銀行於2024年舉辦的首屆「雇主品牌大賞」中最佳雇主獎的肯定。

成果摘要，溫室氣體範疇一與範疇二排放量共減量達28.8%。自有太陽能發電容量達到3百萬瓦（3 MW）。再生能源電力使用占總用電量9.5%，研發投入資金達新台幣12.4億元，較去年增加22%，台灣廠區獲得責任商業聯盟（RBA）銀級認證，目標擴大至更多全球據點。