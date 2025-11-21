金像電第三次無擔保可轉債收足逾101億元 啟動海內外擴產計畫
伺服板龍頭金像電（2368）今日公告公司國內第三次無擔保轉換公司債收足債款，合計逾101億元。金像電近期正積極在海內外擴產應對客戶需求，擴廠區域包含台灣以及泰國相關資本支出規畫。
金像電今日公告，依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告，公司發行國內第三次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項共計新台幣101億5,909萬3,240元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。
金像電先前公告國內第三次無擔保可轉換公司債的募得價款之用途及運用計畫：購置土地、興建廠房、新建廠房購買設備、償還銀行借款及充實營運資金。
