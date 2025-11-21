威剛科技領先業界 榮獲8項台灣精品獎

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

有著「產業奧斯卡」之稱的台灣精品獎已正式揭曉名單。全球記憶體領導品牌威剛（3260）科技今年度再創佳績，共榮獲8項大獎成為記憶體產業本屆獲獎數最多的品牌，分別在電競產品獲獎4項、消費性外接式固態硬碟獲3項、工業級軟硬體整合方案獲1項，展現出驚人的研發量能，突顯出集團在產品規劃、軟硬體整合、設計實力和品牌精神傳遞上的全面領先加上創新基因與研發底蘊，也引領集團邁向無垠的AI黃金世代。

甫榮獲2026 CES「Best of Innovation」大獎的XPG NOVAKEY RGB DDR5電競記憶體（Project INFINITY），憑藉「無限鏡」散熱片設計，打造無限延伸的時光隧道視覺效果，為玩家開創新「視」界。效能可達8,000MT/s，單條最高32GB；同時，採用50%再生鋁和85% PCR材質打造，展現永續與創新的品牌精神。

XPG LANCER CUDIMM RGB DDR5電競記憶體搭載關鍵元件CKD（Clock Driver），專為高效能運算需求而生，能在AI訓練與推理的高強度負載下，提供穩定可靠的強大支援，搭配Z890主板，更能將速度推升至9,200MT/s起跳，具備單條24GB大容量。

XPG STARFIGHTER電競機殼為解決Mini-ITX小主機的使用痛點，採用兩面一體成形的磁吸式側板，可輕鬆拆卸、便利組裝過程；其內部結構為垂直冷卻風道設計，將顯示卡、水冷排等核心零組件，透過頂部加大靜音風扇散熱，完美體現XPG的:Exoskeleton設計語言及機殼工藝。

旗艦級XPG MARS 980 PRO Gen5SSD提供高達14,000MB/13,000MB/s的讀寫效能，鋁合金散熱鰭片加上主動式風扇，由M.2插槽供電無需額外充電線，搭配4TB大容量為創作者和進階玩家帶來極致爽快體驗。

另外，本次獲獎的外接式SSD皆支援iPhone 17與主流遊戲主機（PS5／Xbox），對應不同使用者的行動、娛樂與專業需求，充分展現威剛在外接式SSD市場的全方位布局與持續創新的企圖心。

