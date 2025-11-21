聽新聞
十銓推全球首款一鍵銷毀外接SSD 雙重安全設計防機密外洩
全球記憶體領導品牌十銓（4967）持續於行動儲存領域深化創新與研發實力，21日宣布推出全球首款具備銷毀功能的T-CREATE EXPERT P35S一鍵銷毀外接式固態硬碟，採用公司雙段安全推鍵專利設計，搭配紅色視覺警示與結構阻尼雙重機制，有效防止誤觸並確保操作安全，再次展現十銓在行動儲存領域的技術突破，為高機密資料防護樹立全新標竿。
十銓指出，T-CREATE EXPERT P35S專為高機密資料在危機處理緊急銷毀需求所打造，搭載十銓科技獨家一鍵資料銷毀電路專利技術，融合「雙模式資料銷毀」與「晶片擊毀」設計，在緊急情況下能以一個推鍵徹底銷毀關鍵資訊，確保資料無法復原，全面強化資料安全防護。
在日常應用上，P35S以簡便操作與穩定效能滿足專業工作流程。產品重量僅42公克，以精巧圓潤的外型設計，方便單手掌握與操作，讓使用者能輕鬆執行資料存取。P35S採用USB 3.2 Gen2介面，搭配即插即用設計，並提供256GB、512GB、1TB與2TB多種容量選擇，靈活滿足各類專業族群在高機密資料危機處理上的特殊使用需求，且提供穩定高效的行動儲存體驗。
