日本熊本官員將訪台積電總部 爭取設第三廠

日本媒體報導，日本熊本官員將於23日至25日訪台積電（2330），爭取設第三座廠與洽談當地布局議題。另外規畫招攬半導體供應鏈赴熊本投資。

熊本日日新聞以及NHK報導，熊本縣知事木村敬計劃11月23日至25日來台進行為期三天的訪問，木村知事此次訪問的主要目的，將向台積電的高層幹部提出投資促進的具體要求，特別包括爭取第三工廠的選址與設立。

熊本縣知事木村敬日前11月19日記者會上宣布，將於11月造訪台灣，並預計在24日訪問半導體龍頭台積電的總部。

根據訪問計畫，木村知事將針對菊陽町的第二工廠開始興建，向台積電相關人士表達感謝之意。此外，木村也將傳達希望台積電在熊本縣進行更多設備投資，其中也包含該縣正積極爭取的第三工廠興建。

這將是木村知事繼2024年8月以來，第二度訪問台積電總部。

此外，木村知事預告，還將在同一天，出席熊本縣在台北召開的半導體相關企業招商研討會，招攬企業進駐熊本縣。