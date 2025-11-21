鴻海劉揚偉：用電力溝通AI政府更易了解 感受到核電開始有點轉圜

鴻海（2317）董事長劉揚偉21日表示，過去談人工智慧（AI）講究的是算力，算力也就是國力，但是跟非AI的人談AI，他們很難理解，若是用電力等於算力再等於國力，這樣更容易與政府溝通，因為，大家知道一度電是多少，而且需要持續性穩定的電力，這樣就相對容易了解，目前政府可以感受到。

他強調，因此，讓算力轉換成電力的規劃，讓他們（非AI的人）更容易了解，並應該如何思考電力的供應，目前感受到核電政策已經開始有點轉圜，但最後怎麼樣還不知道，用電力溝通，來取代算力溝通，政府會更容易了解。

至於美國製造自動化程度與勞工成本？他說，AI伺服器或是網路設備等在美國製造，例如L10與L11這樣高附加價值產品，勞力只占小部分的成本，舉例來說，AI伺服器機櫃，例如輝達（NVIDIA）GB300高達3億美元，勞力成本占比很低，因此，在美國製造高單價產品，勞力成本不是重點，重點是勞力短缺，這很重要，外界也很關心，這才是挑戰。