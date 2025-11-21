台股重挫之際 Yole 看好 MCU 至2030年穩健成長 台廠供應鏈長多底氣足

國際研調機構 Yole Group 最新發布報告指出，全球微控制器（MCU）市場在庫存調整與景氣波動下，長線趨勢仍偏多，預估 2024～2030 年年複合成長率約 6%，2030 年市場規模將突破 340 億美元，其中車用 MCU 可望上看 130 億美元，智慧卡與資安 MCU 成長更快，CAGR 達 13.5%。報告同時點出，AI 下沉至終端裝置與汽車電動化、電子電氣架構（EEA）升級，是推升需求的關鍵結構力量。

Yole Group分析，雖然疫情期間缺貨推升 MCU 報價、其後價格逐步回落，加上地緣政治與貿易限制讓供應鏈規畫更複雜，但整體價格並未回到疫前水準，顯示市場進入「需求穩健、價格正常化」的新階段。從供應鏈結構來看，國際研究指出，台積電（2330）在全球 MCU 代工市場市占約七成，屬於關鍵生產基地；台灣亦聚集新唐（4919）、盛群（6202）等專業 MCU 設計與製造廠商，產品布局車用、工控、物聯網與安全應用，在全球嵌入式市場占有一席之地。

法人解讀，即便今日台股在利率預期與情緒干擾下劇烈回檔，短線壓力集中在高價電子與記憶體等前一波漲多族群，但從 Yole Group對 MCU 至 2030 年的成長預測來看，車電、工控與邊緣 AI 等長線趨勢並未改變，反而有助支撐台灣相關 MCU 設計、晶圓代工與封測供應鏈的中長期基本面。換言之，股價短期因宏觀變數震盪，與產業在車用電動化與智慧化浪潮下的成長軌跡，未必是同一條線。