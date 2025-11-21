快訊

華泰名品城迎10周年！營收連年衝新高 下階段營業額將挑戰200億元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
華泰名品城桃園店迎接開幕滿10周年，身為台灣首家純 OUTLET 形態商場，營運表現持續稱霸市場。嚴雅芳/攝影
華泰名品城桃園店迎接開幕滿10周年，身為台灣首家純 OUTLET 形態商場，營運表現持續稱霸市場，年營業額已連續三年突破百億元，並屢創新高。今年預計挑戰125億元，明年目標更上看130億元。華泰集團副董事長暨執行長陳炯福21日表示，桃園店具備高度成長潛力，未來營收有望攀升至200億元大關，展現強勁拓張動能。

陳炯福表示，華泰名品城明年成長動能將主要來自櫃位結構調整與新品牌導入，現階段營運獲利穩健、成本控管良好，將持續透過品牌汰換增強商場競爭力，仍具備優化空間，未來將以更精準的品牌組合與靈活行銷手法，做為成長動能，同時提升商場整體品牌能見度，力拚在未來達成業績翻倍目標，營收上看200億元。

雖然疫情後出國旅遊熱潮分散部分消費力，但陳炯福認為，國內零售市場前景並不悲觀，預期民眾歷經海外消費後仍會回流台灣商場尋求多元購物體驗。此外，近期觀察，東南亞旅客來台比例上升，外籍客層明顯增加，帶動國際客消費占比提升。

此外，嘉義新據點預定於明年初動工，飯店的開發工程也將於明年年中至下半年啟動，目前原址拆除作業已進行中，公司也將現階段盈餘投入未來建置，以加速布局腳步。

華泰名品城董事長梁曙凡指出，嘉義新據點基地占地約 10 公頃，將分三期開發，一期預計2028年第3季開幕，為正方形基地設計，規劃採兩層疊加式建築，部分區域將延伸至三層，並設置騎樓以因應嘉義炎熱氣候。該案位於嘉義高鐵站正前方，距台積電二期廠區僅約 800 公尺，鄰近無人機研發中心，具備交通優勢及產業聚落效益，預計於2026年下半年正式啟動招商，屆時也將同步公開整體規劃。

華泰名品城總經理劉亭君表示，為了更貼合市場趨勢與消費者需求，2025年園區換櫃率達17.6%，力拼營收新高。以替換品牌來說，零售業績成長122.8%；而暑假重新改裝的一期美食街，業績也成長48%。9到11月間則完成了今年換櫃的最後一塊拼圖，陸續迎來法國精品與輕奢品牌BALMAIN、Maje、SANDRO在華泰開設Outlet首店。

相當受歡迎的還有POP Mart、HOKA、ba&sh、Hengstyle恆隆行、賴山嶼麻辣燙 已相繼進駐，其中HOKA、ba&sh更是全台唯一的Outlet店。整體來說，劉亭君表示在積極調整品牌的策略下，華泰已擁有40家獨家品牌，占整體品牌數量15%。展望後市，將持續強化全區品牌陣容，深化日韓潮牌、運動戶外休閒與高球品牌的組合，滿足全年齡層消費者挖寶的新鮮感。明年三期餐廳區將與國泰置地廣場B基地進行空橋嫁接，人潮的串流效益，相信能達到綜效發揮。

