鴻海劉揚偉：美墨等國非常歡迎科學園區 希望藉此協助政府關稅談判

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

針對電電公會（TEEMA）提出TEEMA科學園區海外布局鴻海（2317）董事長暨電電公會理事長劉揚偉21日表示，目前美國、墨西哥其他國家都非常歡迎，希望藉此可以協助政府的關稅談判。

TEEMA表示，面對全球供應鏈重組，各國均強調在地製造能力與維護供應鏈安全，促使我國企業加速尋找海外設廠與轉運據點，以維持出口彈性與競爭優勢。此㇐計畫結合台灣 ICT 產業鏈的創新能量與國際製造新趨勢，並呼應政府推動以大帶小的產業國際化政策，協助中小企業透過大型企業的布局與技術能量，共同進入國際供應鏈體系。

TEEMA 同時蒐集北美、歐洲與亞洲關鍵市場之布局，並研擬各國海外市場拓展策略，首波將於墨西哥、波蘭、印度與美國等地建立供應鏈整合平台。透過上中下游產業鏈座談與對接會議，鼓勵大型企業共享資源、技術、市場與人才經驗，協助中小企業跨越轉型門檻；中下游廠商亦能精進關鍵技術與產品，提升整體 ICT 產業自主性與國際議價能力。

TEEMA 首座科學園區預定落腳墨西哥 Sonora 州地區，將以「永續、彈性、共榮」為設計主軸，透過 AI 賦能、永續 ESG 打造融合生產製造、商業與生活機能的綜合型智慧園區。

TEEMA 科學園區以新竹科學園區的成功經驗為藍本，升級為「進階科學園區 2.0」，整合生產、生態與生活機能，導入 AI 智慧能源管理、永續循環系統與低碳建築規範。此計畫不僅延伸台灣科技園區的管理經驗與制度優勢，更將「智慧製造＋綠色治理」作為海外園區發展的核心精神，象徵台灣製造從在地成功邁向全球共榮的新里程碑。

