鴻海董事長劉揚偉：日本 AI 基建可望攜手 KDDI、軟銀與 NTT

針對是否與日本攜手合作AI基礎建設。鴻海（2317）董事長劉揚偉21日表示，「事實上，鴻海與日本的合作一直進行中，包括KDDI、日本新創網路公司、軟體銀行等都有適當的合作，至於與NTT的合作也在洽談中，都在推進當中，日本的文化速度比較慢，不代表我們沒有做，陸續會看到合作案出來，日本文化上非常注重細節，堅持，這是優勢，但是科技產業尤其在IT產業，速度要快，因為贏者通吃，希望能發揮日本的優勢，劣勢彌補，這樣就一加一大於二」。

至於新款電動車Model A是否在日本製造？劉揚偉說，設計是由日本工程師設計，未來會在日本設立公司，服務當地客戶，Model A會在當地生產，一步步朝這個方向來做。