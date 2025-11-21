鴻海董座劉揚偉：與 OpenAI 攜手發展下世代 AI 基建 首站在美國俄州

針對鴻海（2317）與OpenAI如何合作？鴻海董事長劉揚偉21日表示，與OpenAI合作的重要原因，是OpenAI是目前生成式AI（GAI）最大使用者，有很多經驗，但是OpenAI利用現在的AI資料中心架構，遇到很多問題，因此，如何架構下世代AI資料中心，才是雙方合作重點。

劉揚偉說，「所謂下世代AI資料中心，不只是只有IT設備，當OpenAI訓練一個模型通常要六個月時間，很多參數需要調整，或是失敗，這是正常的。但是還有不正常的事情發生，就是IT系統整個崩潰，或是power（電力），又或是heat（散熱）發生問題， 因此，IT設備要變得非常穩定，在這方向上，雙方有很多溝通與討論，才一起合作，為下世代AI資料中心，打造新的架構，當然這也包括power，這也是為何鴻海與東元，以及日本三菱電機合作，因此，我們看到的是下一階段AI基礎設施的需求，為來也會在美國製造，這是趨勢」。

至於與OpenAI合作起點？他說，上次OpenAI執行長奧特曼有到鴻海辦公室，並說明一個月之後簽備忘錄（MOU），但是MOU日期與鴻海科技日的日期接近，因此，選擇在鴻海科技日上宣布，雙方先在美國加州OpenAI總部聖荷西合作，針對下一世代架構設計，要緊密合作，才能快速討論出來，目前鴻海在北加州辦公室有一個實驗室做研發，至於生產可能先選在俄州，未來將將到處都是，奧特曼的目標每周1GW，大致朝這方向推進。

劉揚偉強調，最近在AI資料中心產業談到閉環資金，資金非常龐大，大家非常關心錢從哪裡來，因此，鴻海與OpenAI不會馬上談到很大的deal，但是實際上會發生，會一步步往前走，因此，目前雙方沒有談到JV與數量的承諾，不代表未來不會發生。