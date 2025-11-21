聽新聞
AI 行情急回？法人：科技股長線看好、回檔即買點
AI晶片龍頭輝達公布最新財報，全球市場再度聚焦AI產業。不過，慶祝行情僅維持一天，美股、台股紛紛下挫，法人表示，不過，這份財報進一步淡化市場對AI需求降溫的擔憂，也強化科技股後續行情的支撐力道，長線仍可期、回檔即是分批布局買點。
市場法人分析，輝達強勁的本季營收展望與財測全面優於預期，本季營收展望達650億美元，高於市場預估的620億美元，較三年前同期更大增近十倍，反映AI基礎建設投資仍在高速成長軌道。
上季營收年增62%、淨利年增65%，雖然毛利率稍低於市場預期，但公司仍維持2027年毛利率約75%的中長期目標，顯示成本掌控能力穩健。
執行長黃仁勳在財報會議中也明確回應外界疑慮，強調Blackwell系列晶片需求強勁、雲端部署GPU幾乎全數售罄，AI應用正加速在全球各國與各產業擴散。輝達同時指出，現階段財測未將中國資料中心銷售納入預估，但仍期待未來有機會重新參與中國市場。公司接下來將推動Blackwell Ultra、Rubin等新架構，並與矽品與Amkor擴大在美封測產能，為後續成長鋪路。
聯邦投信表示，AI帶動的資本支出循環持續推升台灣科技供應鏈能見度。從晶片、伺服器到散熱、PCB與IC設計，台灣企業在全球供應鏈中角色關鍵，並直接受惠於雲端服務商與企業客戶的GPU擴張計畫。
出口動能回升、企業獲利改善，加上台灣在半導體製造與電子零組件的完整產業基礎，使整體股市具備明顯的結構優勢。儘管短期仍可能因估值偏高而出現震盪，但中長期AI投資需求未變，相關族群仍有望維持成長動能。
