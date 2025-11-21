鴻海攜手中鼎打造「TEEMA科學園區」 加速全球布局
中鼎（9933）集團21日宣布，與鴻海（2317）攜手推動「TEEMA科學園區」海外開發計畫，期能成功打造具國際前瞻性與實踐淨零永續的產業聚落，並大幅提升台灣企業的國際競爭力，加速台灣電子產業鏈的全球布局。
中鼎指出，本科學園區開發計畫由鴻海與台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）共同啟動，園區橫跨亞、美、歐三大洲；因應區域製造、供應鏈重組、地緣政治等全球趨勢和挑戰，除藉力台灣科學園區經驗，將制度、技術與人才延伸到海外建立能量，並將AI賦能及ESG理念融入園區，帶動產業共創新局。
中鼎董事長楊宗興表示，很榮幸成為TEEMA科學園區全球開發團隊的重要夥伴，主要負責墨西哥、美國、波蘭及印度等地的園區整體開發規劃、專案管理與EPC統包等工作。
楊宗興表示，未來將全力以赴，結合集團工程統包、智能創新、資源循環等三大事業群堅實的專業技術以及菁英團隊，積極協助建構符合國際標準、永續發展與智慧創新的園區基礎設施，期能為台灣產業躍升國際奠定重要根基。
中鼎深耕能源、循環及高科產業建設多年，於美國、中國大陸、中東、東南亞及印度等地完成多項電力、綠能、水資源及高科等領域建廠專案。
包括建置廢水處理廠、再生水廠、廢溶劑回收再利用、固體及廢液焚化設施、最終處置設施、空氣汙染防制設施、燃氣電廠、汽電共生廠、變電站、太陽能發電廠，以及興建晶圓廠、電子零件組裝廠、資料中心等經驗和實績，是國內唯一可提供從前端工程規劃、設計、建造、後續維運管理到投資與經營的統包工程集團。
中鼎表示，藉由「TEEMA科學園區」海外開發計畫案的合作，可望再創亮眼實績，更助力鴻海將台灣的科技、管理和價值延伸到世界各地，打造一個遍布全球的「日不落科技園區」。
