台灣超級電腦躍升全球第29名 「晶創26」展現 AI 算力新里程碑

美國聖路易舉行的國際超級電腦年會（SC25），正式公布了最新TOP500超級電腦排行榜。國科會旗下國研院國網中心建置的「晶創26」超級電腦系統，其中H200架構系統「Nano4」首次參榜即拿下全球第29名，寫下台灣自主建置超級電腦的重要里程碑，也展現台灣在人工智慧（AI）算力方面的強勁國際競爭力。

「晶創26」是國科會推動AI、高效能運算（HPC）與科研自主的重要基礎設施，由國研院國網中心規劃建置，是「前瞻基礎建設」與「AI十大建設」重要一環。不僅代表台灣算力硬體的大幅提升，更是支撐主權AI與技術自主發展的關鍵推手。

此次入榜的「Nano4」實測最佳用電功率為2.214MW，最高實測效能（Rmax）達81.55 PFlops，為目前台灣最快、運算密度最高的超級電腦。「晶創26」採雙重算力架構設計，包含「Nano4」（H200架構）以及最新一代GB200 NVL72架構節點，能同時支援科學模擬與AI訓練等高效能運算需求。

國研院國網中心指出，本次參與TOP500評比的是「Nano4」，而另一套系統NVIDIA GB200 NVL72，則為NVIDIA 2025年推出的旗艦級AI運算平台，由國網中心領先全台首度導入。每座系統搭載72顆Blackwell GPU與13.5TB記憶體，具備極高AI訓練效能，展現國內建置先進AI基礎設施的前瞻規劃與技術能力。

國科會國網中心表示，「晶創26」不僅強化台灣自主科技能量，更將成為邁向算力自主、AI強國的重要基石。未來，「晶創26」將支援國內學研界與產業界廣泛應用，包括生成式AI訓練與推論、氣候模擬、生命科學、半導體研發與智慧製造等領域。國網中心也將整合國內其他超級電腦與高速網路資源，打造具延展性、安全性與高速連結的科研算力環境，並持續拓展國際合作、深化算力服務，帶動台灣在AI與科學運算時代的核心競爭力全面提升。