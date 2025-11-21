輝達「財報救全村」行情只有1天！分析曝台股重挫的凶手是…
美股周四開高走低重挫，輝達也是紅翻黑大跌3.15%，台股21日開低走低，一度下探至26,420.17點，重挫1,006.19點，為史上盤中第九大跌點，台積電（2330）一度下探至1,385元，分析師表示，造成台股大跌的凶手主要是市場對輝財報中應收帳款增加，及對AI終端產品價格是否能接受的雙重擔憂，加上Fed降息的不確定性等三大因素。
輝達財報出爐，營收及獲利都超出分析師先前的預估，第3季營收570億美元，年增62%；淨利319.1億美元，年增65%；每股盈餘1.3美元；都高於分析師先前預估的營收552億美元，每股盈餘1.26美元。
輝達財測更是超出預期，預估本季營收650億美元；黃仁勳的談話則是澄清AI泡沫疑慮，他在聲明中表示，「Blackwell晶片銷售破表，雲端GPU已經賣光了，」他強調，「AI生態系正在快速擴展，有更多新的基礎模型製造商、更多的AI新創公司，涵蓋更多的產業和更多的國家。AI正無處不在，什麼都能做，一次全面展開」。
輝達財報行情救全村，台股20日應聲大漲，美股周四早盤也大漲，但盤中卻是急劇逆轉，指數翻黑下挫，道瓊工業指數下跌386.51點，收45,752.26點；標普500指數下跌103.40點，收6,538.76點；那斯達克綜合指數下跌486.18點，收22,078.05點。
那斯達克指數創9月11日以來的最低收盤紀錄，標普500指數創9月10日以來最低收盤。華爾街的恐懼指數，Cboe波動率指數創4月24日以來最高；輝達（Nvidia）強勁財報未打消投資人對高估值的擔憂，股價由大漲5%逆轉翻黑，收盤下跌3.15%。
台股21日也是應聲下挫，早盤以26,821.97點開出，盤中一度下探至26,420.17點，下跌1,006.19點，為史上盤中第九大跌點；證券分析師張陳浩表示，輝達效應是造成台股重挫的主要關鍵，財報行情只出現1天，主要是市場擔心財報中應收帳款增加的情況，及消費者對AI終端產品價格是否能接受的疑慮。
張陳浩認為，造成應收帳款增加的原因可能是客戶端先搶貨所造成，後續要看銷貨的狀況，能不能把貨賣出；另外，以輝達不斷的升級AI組成零組件的趨勢來看，將進一步拉升終端產品的價格，到底最終能否能讓消費者接受，也是值得關注及觀察的重點。
張陳浩強調，市場除對輝達存有兩大疑慮，在12月的Fed降息上也存有不確定性，也是影響美股周四下跌的一個重要原因；台股方面，張陳浩表示，可先等因輝達造成的不安定感消除，預估11月將是區間整理，操作上建議保守。
