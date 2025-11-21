快訊

天琴颱風最快下周形成 專家1圖曝侵台機率

台積電探1,385元！台股一度重挫1,006點、寫史上盤中第9大跌點

高市「台灣有事」發言讓陸暴怒 CNN曝北京背後「更深層顧慮」

聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI 執行長奧特曼：大模型需要新硬體「鴻海是理想合作夥伴」

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
OpenAI執行長奧特曼以錄影方式，說明與鴻海在AI基建合作案。記者蕭君暉／攝影
OpenAI執行長奧特曼以錄影方式，說明與鴻海在AI基建合作案。記者蕭君暉／攝影

OpenAI執行長奧特曼21日以錄影方式出席2025年鴻海科技日（HHTD），他表示，隨著AI模型變得更強大，需要全新的硬體來支撐，由於鴻海（2317）在建構大型複雜硬體與基礎設施有豐富經驗，是其理想的合作夥伴。

奧特曼說，他最近在舊金山的總部與鴻海董事長劉揚偉見面時度過了一段很棒的時光。我們討論了當前AI的快速進展，也簽署了今天將一起宣布的新協議。「我們很自豪能與全球領先的電子製造商鴻海合作，在美國設計並打造下一代AI硬體」。

奧特曼說，AI基礎建設中關鍵元件的需求已遠超供給，我們預期未來幾年只會持續增加。本次協議的目的，就是強化供應鏈，以滿足AI產業現有與未來的需求。

他強調，這個領域發展迅速。就在三年前的這個月，我們發布了ChatGPT。在那之前，使用AI的人並不多；但今天，全世界每週已有8億人使用我們的工具來學習、創作與構建。雖然AI已經為全球帶來許多價值，但隨著技術持續進步，未來仍有巨大潛力——從加速科學研究，到提升全球經濟的生產力。

他指出，隨著模型變得更強大，它們將需要全新的硬體來支撐，包括新型機櫃、新型冷卻設備、電力系統等，並需要一條強大的供應鏈支援。若要持續推進AI前沿，我們必須在規模化下生產這些新型AI基礎建設硬體。我很期待這些事情能在美國、也能與鴻海一起實現。

奧特曼說，鴻海在建構大型、複雜硬體與基礎設施方面擁有豐富經驗，使其成為理想的合作夥伴。我也很期待雙方一起探索，未來能打造出什麼樣的產品。

他說，我們將分享AI產業最新硬體需求的洞察，而鴻海將依此設計並試作能在美國生產的新設備。驅動先進AI基礎設施的硬體，將在確保技術能被廣泛使用、並造福全人類上扮演重要角色。

展望2026年，他說，我看到前方蘊藏著巨大的可能性。沒有劉揚偉董事長的遠見，以及他對AI與其潛能的深刻理解，這項合作都不會發生。我對這項合作未來能促成的成果感到無比興奮，也期待能將AI的益處帶給世界上每一個人。

AI 鴻海 董事長 OpenAI

延伸閱讀

滿頭白髮！鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

傳將整合裕隆旗下納智捷 鴻海董事長劉揚偉這樣說

就市論勢／記憶體、塑化、航運 吸睛

鴻海董座劉揚偉報喜 OpenAI新一波大單到手

相關新聞

滿頭白髮！鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

鴻海（2317）21日舉行2025年鴻海科技日活動，鴻海創辦人郭台銘以貴賓身份出席，這也是郭台銘母親初永貞辭世之後，郭台...

鴻海與OpenAI宣布 共同在美國打造下一代AI基礎設施硬體

鴻海（2317）與 OpenAI今21日宣布，雙方將合作聚焦在下世代AI基礎設施硬體的設計工作與美國製造。作為共同合作的...

輝達在台北設子公司？李四川今曝輝達意願「應該會朝這方向辦理」

輝達落腳北士科T17、T18即將定案，針對輝達是否設子公司？台北市副市長李四川上午受訪指出，輝達已告訴台北市府，會朝這個...

OpenAI 執行長奧特曼：大模型需要新硬體「鴻海是理想合作夥伴」

OpenAI執行長奧特曼21日以錄影方式出席2025年鴻海科技日（HHTD），他表示，隨著AI模型變得更強大，需要全新的...

志聖 ESG 獲肯定長年支持《勸世三姊妹》投入文化永續

半導體設備商志聖（2467）在本業穩健之際，也長年支持藝文活動，今日於文策院主辦之第1屆ESG for Culture ...

台智雲囊括6成台灣超級電腦案 推論算力業務3年看增5成

華碩集團旗下軟體服務公司台智雲將於2026年登錄興櫃，根據國際最新TOP500超級電腦排名，台灣共有10家系統上榜，而台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。