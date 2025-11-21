志聖 ESG 獲肯定長年支持《勸世三姊妹》投入文化永續

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
志聖工業股份有限公司於文策院主辦之第1屆ESG for Culture影響力獎頒獎典禮中，以多年深耕在地文化的成果，一舉獲得「產業策進獎」與「資源協助獎」兩項大獎。圖：公司提供
半導體設備商志聖（2467）在本業穩健之際，也長年支持藝文活動，今日於文策院主辦之第1屆ESG for Culture 影響力獎頒獎典禮中，以多年深耕在地文化的成果，一舉獲得「產業策進獎」與「資源協助獎」兩項大獎，展現企業在 ESG「S—社會」面向上的長期承諾與扎實投入。

志聖指出，不將文化扶植視為短期計畫，而是長年持續推動的企業責任。多年來支持躍演劇團、陪伴原創音樂劇《勸世三姊妹》成形並登上外百老匯舞台，使以台灣獨有「牽亡歌陣」為創作靈感的故事走向國際。劇中以宋家三姊弟在傳承、成長與情感和解中的掙扎為主軸，展現台灣文化的深度與生命力。

志聖表示，文化是國家軟實力的重要基礎，企業的參與不僅是支持，更是一種使命。未來志聖將持續投入文化永續行動，讓台灣被世界看見，成為企業與文化共榮的典範。

