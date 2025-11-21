台智雲囊括6成台灣超級電腦案 推論算力業務3年看增5成

華碩集團旗下軟體服務公司台智雲將於2026年登錄興櫃，根據國際最新TOP500超級電腦排名，台灣共有10家系統上榜，而台智雲就協助其中6家建置，堪稱是台灣最大的AI算力建置、租賃、模型代工服務商，客戶包括鴻海科技及正崴。

全球AI算力建置如火如荼，鴻海科技日21日登場，其投資420億元成立的亞灣AI超算中心Visionbay也在科技日對外發表，預告2026年上半會建置1萬顆GPU，打造耗電27MW的算力中心，看好2030年前，全球AI基礎建設資本支出將上看5.2兆美元，AI算力需求會成長3.5倍。

而根據最新TOP500超級電腦名單，台灣共10家超級電腦上榜，台智雲及華碩集團拿下其中6件系統建置案，包括4件公部門（如國科會晶創2、國網中心）及鴻海、友崴（正崴集團）2件民間建置案，顯示台智雲在台灣算力領域的江湖地位。

配合AI業務發展，台智雲10月底也完成品牌升級，更換英文LOGO及官網。

台智雲原本從國網中心分拆獨立時，定位為算力的商業化及提供雲端服務，故英文名稱為TWS（Taiwan Web Service），但如今算力的需求不見得需要透過雲端，更多主權AI現身，為讓客戶更明白定位，台智雲也正式變換LOGO為TWAI（TAIWAN AI CLOUD），總經理吳漢章透露LOGO設計靈感來自F1賽車，以奔馳的速度感傳達高效跟安全。

吳漢章指出，台智雲走輕資產路線，並不買GPU自建算力中心，而是代理各算力中心算力租賃及協助客戶訓練AI模型落地，目前除國網跟友崴，預計2026年中會有至少5家算力中心合作，協助客戶調度利用尚未用滿的算力，類似算力界的Uber。

吳漢章表示，雖然輕資產可能無法像重度投資者那樣爆發式增長，但台智雲可以相對穩健地跟隨市場成長，並且由於其所有產品線在今年都已賺錢，公司可以持續將資金投入到新技術研發中。

台灣算力中心同業出售才兩年的H100硬體，追趕買入GB300，對此吳漢章表示，若客戶是訓練模型類型，對追求最高效GPU意願高，因為可以降低其訓練成本，使算力中心成為重資本投資，這類公司基本上是做第一二年的生意，當硬體不夠新就會再投入資本。

但推論部分對GPU的要求不同，推論客戶更在意性價比，GPU的實際使用壽命很長，吳漢章指出，V100是超過7年的算力硬體，目前仍有很多客戶使用，運行良好，H100硬體對客戶或許更剛剛好，而台智雲在虛擬化跟軟體服務的強項，可以補足硬體客戶的不足，一起搶吃推論市場大餅。