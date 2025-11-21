2025鴻海科技日 郭台銘滿頭白髮意外現身

鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），開場時董事長劉揚偉與鴻海創辦人郭台銘一起現身，頭髮明顯花白的郭台銘以貴賓身分現身活動現場，這也是郭台銘在母親初永貞辭世後首次公開露面，致詞時，劉揚偉也對郭台銘母親郭初永真逝世一事致意，表示對郭台銘表達最深切的哀悼。

劉揚偉表示，創辦人的親自出席，代表對鴻海科技日與集團轉型方向的強力支持與背書，也強調，在創辦人帶領下，鴻海能夠從零起步、一路擴展至全球布局，靠的是長期累積的技術能量與製造底蘊。 鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影 2025 年鴻海科技日（HHTD25）今天在南港展覽館登場，現場展示鴻海的電動車。記者胡經周／攝影 鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），開場由董事長劉揚偉致詞。記者胡經周／攝影