鴻海科技日／董座劉揚偉：每周生產1千組機櫃 美AI布局擴大至六個州

鴻海（2317）21日舉行2025年鴻海科技日，董事長劉揚偉表示，人工智慧（AI）很難，非常難，但鴻海每周可以產出近1,000組AI機櫃（rack），且還在持續成長。一組AI機櫃往往搭載超過72顆GPU，支撐這樣的運算密度，需要極厚、極多層的高階PCB──過去主機板是四層或六層，但GPU板需要60層PCB，以支撐數十億次的計算。

劉揚偉說，高密度運算必須搭配散熱，液冷與氣冷方案，鴻海都有完整能力。包含power shelf、bus bar、高速連接器等，整個機櫃約40%的零件由鴻海自製。這就是為什麼我們不是一般的系統組裝，而是具備完整核心技術的製造者。

針對美國布局，鴻海原先在德州、威州、俄州與加州四個地方設立AI生產據點，現在又增添印第安納州與維吉尼亞州，等於擴增到六個據點，在美國的AI版圖持續擴大，主要是AI基礎設施需求遠超過供給。

同時，鴻海與OpenAI今日宣布雙方擴大合作，OpenAI執行長奧特曼也以錄影方式，說明與鴻海的合作案。雙方將合作聚焦在下世代AI基礎設施硬體的設計工作與美國製造。作為共同合作的一部分，OpenAI將分享對AI產業新興硬體需求的洞察，協助鴻海的設計與開發工作，以及在美國據點的生產。OpenAI將擁有優先評估這些系統，並擁有採購選擇權益。此初步協議不包含採購承諾或財務義務。