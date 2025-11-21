快訊

鴻海科技日／劉揚偉：推動Foxconn Inside

中央社／ 台北21日電
鴻海創辦人郭台銘（左）與鴻海董事長劉揚偉。經濟日報記者蕭君暉／攝影
鴻海創辦人郭台銘（左）與鴻海董事長劉揚偉。經濟日報記者蕭君暉／攝影

鴻海科技日今天登場，鴻海董事長劉揚偉與創辦人郭台銘一同參與開幕，劉揚偉指出，沒有創辦人郭台銘，鴻海集團就沒有目前的規模，集團感謝郭台銘超過50年的付出。郭台銘現身未發一語，僅在舞台上向出席貴賓鞠躬致意。

劉揚偉致詞指出，未來鴻海集團希望在各類電子和其他終端裝置，均有Foxconn Inside的關鍵解決方案。

劉揚偉表示，鴻海集團已經不是系統組裝廠，而是科技服務解決方案供應商，從產品設計開始就與客戶密切合作，垂直整合是鴻海集團的優勢。

他指出，鴻海集團具備智慧型手機、AI伺服器和電動車等製造能力，其中手機中超過60%關鍵元件由集團製造提供，每天可交付100萬支手機，這是鴻海集團龐大的精密製造工程才能達到，鴻海也具備超過1500條精密製造表面焊接技術（SMT）生產線。

在AI伺服器領域，劉揚偉表示，從上游繪圖處理器模組和基板、到下游液冷散熱系統等，鴻海集團提供AI伺服器機櫃內大約40%至50%關鍵零配件。

在電動車方面，劉揚偉強調，電動車製造的進入門檻越來越低，電動車外包市場即將接近突破點，鴻海集團已經做好準備，迎接委託設計製造服務（CDMS）商業模式發生。他表示，鴻海不僅可製造電動車，針對內部關鍵的電池、電控、電機等三電系統也可提供解決方案。

劉揚偉指出，鴻海集團垂直整合技術可與世界領導大廠密切合作，藉此將客戶的發想轉為現實可行的解決方案，

鴻海此次邀請包括輝達（NVIDIA）、IBM、ABB機器人、日本三菱FUSO、Google Cloud、西門子、思科（Cisco）、高通（Qualcomm）、恩智浦（NXP）、德州儀器（TI）等國際大廠代表，分享最新科技應用進展。

鴻海說明，此次科技日活動以智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大智慧平台，結合AI技術的落地應用為主軸，主題除了三大平台外，涵蓋AI工廠、機器人、繁體中文AI大型語言模型（LLM）FoxBrain、半導體、航太及量子科技等，此外也包含新世代通訊、數位健康、企業永續、科技新創、智慧生活應用等議題。

