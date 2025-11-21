鴻海科技日／宣布將在明年下半年採用GB300 推出27兆瓦AI資料中心

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
2025年鴻海科技日。記者蕭君暉／攝影
2025年鴻海科技日。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）亞灣超算中心執行長姚延宗21日表示，該公司將在明年下半年採用輝達（NVIDIA）GB300 AI伺服器，推出達27兆瓦的AI資料中心，推動AI成為鴻海的第二成長曲線。

他說，鴻海之前已經宣布將投資14億美元在台灣興建AI資料中心，同時，全球AI基礎設施的規模將達到5.2兆美元，這些數字領人驚嘆，從2025年到2030年，AI運算頻寬將成長3.5倍。

他說，鴻海將建立企業級的自主解決方案，以賦能整個亞洲地區的AI生態系統發展，同時，將以具備成本競爭力、快速部署，以及整合應用三個關鍵面向來實現這項使命。

