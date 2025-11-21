輝達在台北設子公司？李四川今曝輝達意願「應該會朝這方向辦理」

輝達落腳北士科T17、T18即將定案，針對輝達是否設子公司？台北市副市長李四川上午受訪指出，輝達已告訴台北市府，會朝這個方向來申請，現在還沒有送出，他們應該會朝這個方向來辦理。

北市府與新壽針對地上權解約，今天做最後文字確認，若雙方沒意見，新壽下午就會召開臨時董事會，預計下周就會簽訂解約協議書。李四川上午參加台北市內湖區石壁潭社會住宅1區統包工程開工典禮受訪指出，市府鼓勵輝達設子公司。

李四川表示，輝達如果願意在台北設了一個子公司，在運作上面，或是往後對於公司的營運和生產鏈，都對台北市或是對台灣AI產業上面有很大的幫助，市府也一直建議輝達，是不是能夠設立一個子公司，輝達也告訴北市府，他們會朝這個方向來做申請，原則上輝達現在還沒有送出，他們應該會朝這個方向來辦理。