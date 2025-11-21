鴻海科技日／夏普亮相 EV、AI 到衛星通訊 描繪智慧生活新未來

鴻海（2317）旗下夏普（SHARP）參加「鴻海科技日（HHTD 2025）」展出，以「以技術創造全新價值」為主軸，展示多項代表夏普創新實力與未來生活願景的技術成果，全面展現其在電動車、人工智慧、通訊與智慧家庭領域的世界級領導地位。

夏普秉持「與日本同步」的策略，確保台灣市場能與日本同步體驗最新技術與設計思維。所有產品研發均從消費者實際需求出發，貫徹「以人為本」原則，並以「半步先行」為品牌哲學：不追求浮華功能，而是先於市場半步，精準回應未來潮流。

夏普於本次揭示 [SHARP EV] 概念影片，展現結合鴻海 EV 平台與夏普核心家電技術的全新移動構想。

以鴻海開發中的「Model A」為基礎，夏普提出「LDK+」（Living、Dining、Kitchen +）概念——將汽車視為家中延伸的生活空間Part of your home，讓「停著的時間」也充滿智慧與可能。

車內導入PCI自動除菌離子空氣淨化技術、光觸媒淨化技術、車載用鈣鈦礦太陽電池模組與CE-LLM 智慧語音 AI，在節能環保與智慧互動之間取得完美平衡。

夏普以家電技術為核心重新定義 EV，讓車不僅是交通工具，更是工作、學習、娛樂的全方位生活場景。

夏普獨家 CE-LLM（Communication Edge LLM）平台是支撐多項創新體驗的技術中樞。透過「邊緣運算 × 雲端智能切換」，CE-LLM 即便在網路不穩時仍能提供流暢自然的語音互動，從導航、空調到電池狀態皆能即時回應。 該系統讓車輛具備理解語意與情境的能力，實現 AI 副駕駛的概念。夏普並正推進與充電網路、智慧家庭及城市基礎設施的整合，為移動生活注入全新智慧體驗。