快訊

母喪後首度露面 郭台銘一頭白髮現身2025鴻海科技日

賓賓哥校園直播風波延燒！961字道歉聲明曝光 稱「友人刻意隱瞞」

「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海科技日／夏普亮相 EV、AI 到衛星通訊 描繪智慧生活新未來

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
夏普LDK電動車。夏普／提供
夏普LDK電動車。夏普／提供

鴻海（2317）旗下夏普（SHARP）參加「鴻海科技日（HHTD 2025）」展出，以「以技術創造全新價值」為主軸，展示多項代表夏普創新實力與未來生活願景的技術成果，全面展現其在電動車、人工智慧、通訊與智慧家庭領域的世界級領導地位。

夏普秉持「與日本同步」的策略，確保台灣市場能與日本同步體驗最新技術與設計思維。所有產品研發均從消費者實際需求出發，貫徹「以人為本」原則，並以「半步先行」為品牌哲學：不追求浮華功能，而是先於市場半步，精準回應未來潮流。

夏普於本次揭示 [SHARP EV] 概念影片，展現結合鴻海 EV 平台與夏普核心家電技術的全新移動構想。

以鴻海開發中的「Model A」為基礎，夏普提出「LDK+」（Living、Dining、Kitchen +）概念——將汽車視為家中延伸的生活空間Part of your home，讓「停著的時間」也充滿智慧與可能。

車內導入PCI自動除菌離子空氣淨化技術、光觸媒淨化技術、車載用鈣鈦礦太陽電池模組與CE-LLM 智慧語音 AI，在節能環保與智慧互動之間取得完美平衡。

夏普以家電技術為核心重新定義 EV，讓車不僅是交通工具，更是工作、學習、娛樂的全方位生活場景。

夏普獨家 CE-LLM（Communication Edge LLM）平台是支撐多項創新體驗的技術中樞。透過「邊緣運算 × 雲端智能切換」，CE-LLM 即便在網路不穩時仍能提供流暢自然的語音互動，從導航、空調到電池狀態皆能即時回應。 該系統讓車輛具備理解語意與情境的能力，實現 AI 副駕駛的概念。夏普並正推進與充電網路、智慧家庭及城市基礎設施的整合，為移動生活注入全新智慧體驗。

夏普 鴻海

延伸閱讀

鴻海創辦人郭台銘 現身2025鴻海科技日

南部掀科技熱…2024年鴻海平均年薪行情出爐 這時到職最好

創新論壇26日登場 鴻海輪值CEO鴻海楊秋瑾：AI是結構性趨勢

輝達擴大美國製造 按讚台鏈夥伴 透露「我們正在為豐收的一年做規劃」

相關新聞

「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

輝達落腳北士科T17、T18，即將定案，台北市副市長李四川上午受訪指出，北市府與新壽針對地上權解約，今天做最後文字確認，...

鴻海創辦人郭台銘 現身2025鴻海科技日

鴻海（2317）21日舉行2025年鴻海科技日活動，鴻海創辦人郭台銘以貴賓身份出席，這也是郭台銘母親初永貞辭世之後，郭台...

鴻海與OpenAI宣布 共同在美國打造下一代AI基礎設施硬體

鴻海（2317）與 OpenAI今21日宣布，雙方將合作聚焦在下世代AI基礎設施硬體的設計工作與美國製造。作為共同合作的...

輝達財報優 擊退AI泡沫論

輝達美股十九日盤後公布優於市場預期的財測，並以超優異的上季財報擊退「ＡＩ泡沫論」，全球股市歡聲雷動。「輝達一人救全村」，...

輝達在台北設子公司？李四川今曝輝達意願「應該會朝這方向辦理」

輝達落腳北士科T17、T18即將定案，針對輝達是否設子公司？台北市副市長李四川上午受訪指出，輝達已告訴台北市府，會朝這個...

美批准向阿聯、沙國出售Blackwell…輝達AI晶片 超級大單來了

美國商務部19日宣布，批准美國企業可向阿聯和沙烏地阿拉伯的兩家公司，出售最多相當於7萬顆輝達Blackwell先進AI晶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。