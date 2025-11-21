「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

快訊

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川上午參加台北市內湖區石壁潭社會住宅1區統包工程開工典禮受訪。記者林佳彣／攝影
輝達落腳北士科T17、T18，即將定案，台北市副市長李四川上午受訪指出，北市府與新壽針對地上權解約，今天做最後文字確認，若雙方沒意見，新壽下午就會召開臨時董事會，預計下周就會簽訂解約協議書。

李四川上午參加台北市內湖區石壁潭社會住宅1區統包工程開工典禮受訪，針對與新壽簽地上權解約，是否延後？李四川指出，昨天晚上已經跟新壽就條文討論，是不是可以採用「公文」說明，昨天晚上已取得到共識，會在文字上做部分的修正。

李四川指出，今天早上針對正式的公文，新壽也正式的回答，若假設在今天早上，新壽就文字部分，與市府法務局跟地政局協商，如果沒有意見，大概新壽下午就會召開臨時董事會。李四川說，可能在下周，大概就會簽訂解約協議書，「我想這件事情應該是有一個好的結果」。

新壽 李四川 地上權 輝達

