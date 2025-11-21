鴻海創辦人郭台銘 現身2025鴻海科技日
鴻海（2317）21日舉行2025年鴻海科技日活動，鴻海創辦人郭台銘以貴賓身份出席，這也是郭台銘母親初永貞辭世之後，郭台銘首度公開露面。
鴻海董事長劉揚偉表示，他（郭台銘）今天的出席顯示出對我們的強力支持與背書。「我真的非常感謝，也想向他獻上我最深的敬意。這是非常特別的時刻。」
劉揚偉說，所以再一次，我非常感謝我們創辦人在過去五十多年來的辛勞，讓鴻海能夠成為今天的樣貌。不過，在開場之前，我想先帶各位回顧一下。
劉揚偉指出，來看看鴻海過去打造的最終產品。過去三十年，我想鴻海大概是從三十年前開始做最終產品的。我們在這段期間打造了超過一千種最終產品：智慧手機、伺服器、顯示器、網通設備、電動車、消費性電子等。
他說，每次大家看到這些（產品），反應永遠都一樣：「哇，這麼多！」反應都很好，但仍然有很多人覺得鴻海只是一家系統（組裝）公司。今天，我想讓各位看到，為什麼那樣的認知是不完整的，為什麼垂直整合其實是我們的一大強項。
他強調，我們的公司是建立在技術、製造能力、以及製程工程這三大基礎上。這些能力，就是我們用來打造未來的根本。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 不買iPhone 17 Pro！iPhone 18 Pro手機「2大改版願望」蘋果聽到了
📢 學生做筆記挑iPad還是三星平板？網狂推這品牌：書寫體驗極佳
📢 日本西瓜卡升級新功能！儲值上限變30萬日圓、吉祥物Suica企鵝2026下台告別
📢 Nothing Ear (3)無線耳機開箱！透明充電盒變麥克風 實測拍片很適合
📢 LINE免費貼圖！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋專用圖案在這
📢 Pixel Watch 4開箱！12490元起、實測睡眠追蹤驚豔 Gemini抬手輕鬆對話
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言