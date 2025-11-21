快訊

母喪後首度露面 郭台銘一頭白髮現身2025鴻海科技日

賓賓哥校園直播風波延燒！961字道歉聲明曝光 稱「友人刻意隱瞞」

「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

鴻海創辦人郭台銘 現身2025鴻海科技日

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘（左）與鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海創辦人郭台銘（左）與鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

<a href='/search/tagging/2/鴻海' rel='鴻海' data-rel='/2/103727' class='tag'><strong>鴻海</strong></a>創辦人郭台銘（左）與鴻海董事長<a href='/search/tagging/2/劉揚偉' rel='劉揚偉' data-rel='/2/147163' class='tag'><strong>劉揚偉</strong></a>。記者蕭君暉／攝影
鴻海創辦人郭台銘（左）與鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海（2317）21日舉行2025年鴻海科技日活動，鴻海創辦人郭台銘以貴賓身份出席，這也是郭台銘母親初永貞辭世之後，郭台銘首度公開露面。

鴻海董事長劉揚偉表示，他（郭台銘）今天的出席顯示出對我們的強力支持與背書。「我真的非常感謝，也想向他獻上我最深的敬意。這是非常特別的時刻。」

劉揚偉說，所以再一次，我非常感謝我們創辦人在過去五十多年來的辛勞，讓鴻海能夠成為今天的樣貌。不過，在開場之前，我想先帶各位回顧一下。

劉揚偉指出，來看看鴻海過去打造的最終產品。過去三十年，我想鴻海大概是從三十年前開始做最終產品的。我們在這段期間打造了超過一千種最終產品：智慧手機、伺服器、顯示器、網通設備、電動車、消費性電子等。

他說，每次大家看到這些（產品），反應永遠都一樣：「哇，這麼多！」反應都很好，但仍然有很多人覺得鴻海只是一家系統（組裝）公司。今天，我想讓各位看到，為什麼那樣的認知是不完整的，為什麼垂直整合其實是我們的一大強項。

他強調，我們的公司是建立在技術、製造能力、以及製程工程這三大基礎上。這些能力，就是我們用來打造未來的根本。

鴻海 劉揚偉 網通設備

延伸閱讀

劉揚偉：鴻海每年投資AI上看30億美元 EV製造將走上PC代工模式

傳將整合裕隆旗下納智捷 鴻海董事長劉揚偉這樣說

鴻海董座劉揚偉報喜 OpenAI新一波大單到手

郭台銘臨時缺席！曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

相關新聞

「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

輝達落腳北士科T17、T18，即將定案，台北市副市長李四川上午受訪指出，北市府與新壽針對地上權解約，今天做最後文字確認，...

鴻海創辦人郭台銘 現身2025鴻海科技日

鴻海（2317）21日舉行2025年鴻海科技日活動，鴻海創辦人郭台銘以貴賓身份出席，這也是郭台銘母親初永貞辭世之後，郭台...

鴻海與OpenAI宣布 共同在美國打造下一代AI基礎設施硬體

鴻海（2317）與 OpenAI今21日宣布，雙方將合作聚焦在下世代AI基礎設施硬體的設計工作與美國製造。作為共同合作的...

輝達在台北設子公司？李四川今曝輝達意願「應該會朝這方向辦理」

輝達落腳北士科T17、T18即將定案，針對輝達是否設子公司？台北市副市長李四川上午受訪指出，輝達已告訴台北市府，會朝這個...

鴻海科技日／宣布將在明年下半年採用GB300 推出27兆瓦AI資料中心

鴻海（2317）亞灣超算中心執行長姚延宗21日表示，該公司將在明年下半年採用輝達（NVIDIA）GB300 AI伺服器，...

鴻海攜手中鼎打造「TEEMA科學園區」加速全球布局

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團，將與鴻海精密攜手推動「TEEMA科學園區」海外開發計畫，期能成功打造具國際前瞻性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。