鴻海創辦人郭台銘 現身2025鴻海科技日

鴻海創辦人郭台銘（左）與鴻海董事長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影 鴻海（2317）21日舉行2025年鴻海科技日活動，鴻海創辦人郭台銘以貴賓身份出席，這也是郭台銘母親初永貞辭世之後，郭台銘首度公開露面。

鴻海董事長劉揚偉表示，他（郭台銘）今天的出席顯示出對我們的強力支持與背書。「我真的非常感謝，也想向他獻上我最深的敬意。這是非常特別的時刻。」

劉揚偉說，所以再一次，我非常感謝我們創辦人在過去五十多年來的辛勞，讓鴻海能夠成為今天的樣貌。不過，在開場之前，我想先帶各位回顧一下。

劉揚偉指出，來看看鴻海過去打造的最終產品。過去三十年，我想鴻海大概是從三十年前開始做最終產品的。我們在這段期間打造了超過一千種最終產品：智慧手機、伺服器、顯示器、網通設備、電動車、消費性電子等。

他說，每次大家看到這些（產品），反應永遠都一樣：「哇，這麼多！」反應都很好，但仍然有很多人覺得鴻海只是一家系統（組裝）公司。今天，我想讓各位看到，為什麼那樣的認知是不完整的，為什麼垂直整合其實是我們的一大強項。

他強調，我們的公司是建立在技術、製造能力、以及製程工程這三大基礎上。這些能力，就是我們用來打造未來的根本。