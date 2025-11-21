快訊

2台男7月在東京遭鐵棒襲擊搶劫未遂 5嫌被逮捕歸案

半導體風雲／羅唯仁跳英特爾涉洩密 台積為何反常低調

跌破季線！台股收盤重挫991點 台積電失守1,400元關下殺70元

劉揚偉：鴻海每年投資AI上看30億美元 EV製造將走上PC代工模式

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
鴻海董事長劉揚偉。路透
全球最大電子代工廠鴻海（2317）董事長劉揚偉向路透表示，鴻海每年將投資人工智慧（AI）領域20-30億美元。

劉揚偉還說，他預計中國競爭激烈的電動車市場「很快」會出現洗牌，並透露鴻海正與日本政府就AI和電動車領域的潛在投資進行商討。他本月稍早訪問東京時接受路透專訪表示：「目前，AI將占投資的最大宗。」訪談內容依約定配合一年一度的「鴻海科技日」，延遲至周五刊出。

劉揚偉透露，未來三至五年投入AI基礎建設與技術開發的錢，將占鴻海每年約50億美元資本支出的一半以上。

鴻海雲端運算與網路業務（包括AI伺服器）已連續兩季超越消費電子業務，凸顯其營收結構正快速轉型。

2019年開始領導鴻海的劉揚偉指出，中國電動車產業面臨「非常激烈的競爭」，預測隨著虧損新創企業遭淘汰與政府縮減補助，市場將迎來整併潮。

劉揚偉直言，「他們根本不賺錢」，而政府資源有限，不足以支撐所有的電動車廠商。他預期經歷整頓期後，中國大陸汽車產業將「更趨穩定」。

中國電動車廠經營壓力已經很明顯。龍頭比亞迪上月公布四年多來最大單季獲利跌幅，面對本土對手激烈競爭，該公司已下修2025年銷售目標至460萬輛。

因應全球電動車需求放緩，鴻海去年11月就推遲了「2025年奪取全球電動車市占5%」的目標。

但劉揚偉強調，鴻海並沒有失去對電動車的信心，而是暫緩加碼投資，等待市場條件好轉，未來考慮加強投資電動車，或量子運算和機器人等新領域。

他證實正與日本政府商討在電動車與AI領域的潛在投資，但沒有透露細節。他補充表示，AI系統製造本土化對數位主權至關重要。

劉揚偉預言，電動車產業可能重演個人電腦發展史：激烈競爭使自製模式難以為繼，委外代工成為趨勢。1990年代的鴻海即與當時全球最大PC供應商Compaq Computer開創此模式。他斷言：「一旦出現成功的外包案例，其他車廠就會跟進。這正是我們在PC市場見證過的情況。」

