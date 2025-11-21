鴻海攜Alphabet軟體公司Intrinsic打造通用機器人 擴大美國製造力

鴻海（2317）也加入AI投資熱潮，與機器人軟體公司Intrinsic宣布雙方成立合資企業，共同實現未來智慧工廠（intelligent factory of the future）的願景，鴻海也同時宣布與 OpenAI合作下世代AI基礎設施硬體的設計工作，並將於美國鴻海製造，除組裝外，也將擴大美國零組件採購及製造。

鴻海宣布加強美國製造，從AI伺服器組裝，擴大加深至零組件採購及在地研發製造環節，並在機器人領域，從硬體跨入軟體合作。軟體公司Intrinsic原是Alphabet「X 實驗室」的「登月項目」，2021年獨立分割該公司，主要研發工業機器人開發軟體工具，使工業機器人應用潛力能逐步實現在工廠。

鴻海宣布與Intrinsic合資公司將設立於美國，重點目標在推動電子產品組裝和更廣泛製造領域的躍進式變革，意思是過去每當大量生產的電子產品設計變更，量身設計的自動化流程就需要重新規劃製程，耗時費力，導致大量人力需求無法被替代，如今最難節省人力的環節，透過「具通用性」的智慧機器人因應這些變化，使鴻海智慧工廠人力需求降低。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：透過與 Intrinsic 的合作，我們能夠運用他們在 AI 驅動機器人技術方面的深厚專業。透過軟體驅動AI機器人，將使智慧工廠生產營運具備更高的彈性、適應性和成本效益。

在跟OpenAI合作方面，鴻海指出對方將分享對AI產業新興硬體需求的洞察，協助鴻海的設計與開發工作，以及在美國據點的生產。但此合作強調，OpenAI將擁有優先評估這些系統，並擁有採購選擇權益，但不包含採購承諾或財務義務。

鴻海跟OpemAI將合作三大面向，包括：設計未來數世代資料中心硬體、簡化設計以利拓展在地測試組裝能力，擴大更多在美AI供應鏈、在美生產關鍵AI資料中心零件，包括線纜、網路、冷卻和電力系統：目的是強化美國在地供應鏈，並加速先進AI系統部署。在美國建設基礎設施，對於強化供應鏈和支持美國在AI領域的持續領導地位至。

今年矽谷AI相關領域的主要參與者，彼此陸續簽訂了許多合作協議及投資，形成錯綜複雜的利益共同體，因供貨又投資成為對方股東，打造生生不息資金鍊，市場也因此稱為「 AI 永動機」，市場預期鴻海也可能是其中投資方，不過目前為止鴻海多採合資方式，強化技術力為主。