鴻海與 Intrinsic 成立合資企業 共同打造未來 AI 機器人工廠

鴻海（2317）與Intrinsic宣布雙方成立合資企業，共同實現未來智慧工廠（intelligent factory of the future）的願景。利用AI賦能的機器人技術，帶來製造業和工廠車間的生產方式無限潛力，協助生產營運具備更高的彈性、適應性和成本效益。

雙方合資公司設立於美國，重點目標在推動電子產品組裝和更廣泛製造領域的躍進式變革（step change）。其目標是對於不同世代大量重新設計的產品，原先需打造特定自動化解決方案，現在可以轉變為更具通用性的智慧機器人，自動化以往的人工流程，最終目標是實現工廠的全面協調和自動化（full factory orchestration and automation）。

初期，雙方合作將涵蓋組裝、檢測、機器維護管理和物流應用等，一系列應用場景。Intrinsic的Flowstate，將為鴻海和Intrinsic團隊提供一個通用工具，藉此利用業界領先的AI能力，如Intrinsic Vision Model（IVM），在電子組裝過程中，導入全新的自動化解決方案。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：「透過與Intrinsic的合作，我們能夠運用他們在AI驅動機器人技術方面的深厚專業。這種協同作用與我們在全球製造領域的領導地位相輔相成，使我們能夠共同開啟未來工廠的藍圖。」

Intrinsic執行長Wendy Tan White表示：「我們正共同努力，將AI的價值帶入現實世界中。結合Intrinsic在AI驅動機器人軟體方面的專業能力，以及Alphabet在應用研究和平台開發方面的深厚經驗；加上鴻海長期以來的全球生產專業、世界級生產設施以及對製造業未來的願景，我們將加速AI能應用在當今最需要，且最有價值的製造領域。與鴻海建立合作關係，為大規模推廣這些解決方案提供了絕佳的機會。」

鴻海科技集團數位長史喆表示：「Intrinsic在建立AI整合平台和可擴展的AI機器人能力方面一直處於領先地位。透過合作，將能夠確保鴻海的智慧製造平台，從數據管理到機器人、AI和數位孿生領域，在我們工廠內部實現智慧自動化。這次合作將幫助徹底改變我們的工廠營運，使其更具彈性、適應性、技能基礎和可擴展性。從機器人層次的單一任務，到完整的生產線和工廠管理，我們很高興能共同建設未來工廠。」

傳統上，製造商依賴人工生產，或依賴硬性、寫死的機器人與自動化系統，這些系統的設計、編程和維護需要大量的專業知識，其成本和複雜性將機器人限制在可預測、預先設定、高批量的任務中。在現實場域中，對現有的工作站與產線進行製程變更，在技術上與經濟上往往都是不可行的。

當前，產品設計、市場需求、客戶群或供應鏈發生變化，快速調整通常也是不可能，或者需要高昂成本。在許多情況下，這意味著在追求彈性與成本之間，人力仍然是執行重複性工作的唯一可行選項，但這也帶來其他問題。

為了解決這個痛點，並實現更高效和永續的生產方式，滿足彈性靈活的生產力，鴻海與Intrinsic的團隊將共同努力，將Intrinsic的AI平台能力與鴻海的智慧製造平台整合。我們的目標是實現自適應的智慧機器人解決方案，能夠進一步提升鴻海的生產設施乃至整個生態系統的效率。

Intrinsic深信智慧機器人所具有的變革力量，對於鴻海團隊所帶來的合作契機深感振奮，雙方能共同打造受惠於AI驅動的機器人、平台與規模化能力的解決方案。

雙方團隊都深刻理解智慧機器人在整個製造價值鏈中的重要性，從電子製造到金屬加工、從物流到汽車產業以及其他相關領域，實用型AI的導入正重新定義自動化發展。透過在日常自動化流程中運用AI，從方案開發到實際營運，我們將實現新價值。

這項合作關係是邁向未來智慧工廠旅程中的重要里程碑。鴻海與Intrinsic團隊對未來充滿期待，並將持續突破智慧自動化的界限，提供更容易取得的AI驅動機器人技術，並推動電子製造產業持續成長。