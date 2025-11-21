快訊

標普500指數上演4月以來最大逆轉 原因為何？

11月颱風出現機率略上升 他曝關鍵原因：颱風季變長、強度變強

太子集團跨國洗錢案「串滅證三人組」遭押...凌晨上囚車畫面曝

鴻海與 OpenAI 宣布 共同在美國打造下一代 AI 基礎設施硬體

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影
鴻海。聯合報系資料照／記者吳康瑋攝影

鴻海（2317）與 OpenAI今21日宣布，雙方將合作聚焦在下世代AI基礎設施硬體的設計工作與美國製造。作為共同合作的一部分，OpenAI將分享對AI產業新興硬體需求的洞察，協助鴻海的設計與開發工作，以及在美國據點的生產。OpenAI將擁有優先評估這些系統，並擁有採購選擇權益。此初步協議不包含採購承諾或財務義務。

隨著AI能力的不斷進步，對於新的硬體基礎設施需求也隨之增加，以滿足先進模型所需。此合作將結合OpenAI對當前及未來模型需求的深入洞察，以及鴻海卓越的製造專業，兩家公司將攜手，強化美國在地供應鏈，並加速先進AI系統部署。在美國建設這些基礎設施，對於強化供應鏈和支持美國在AI領域的持續領導地位至關重要。

鴻海與OpenAI的合作將專注以下三個核心工作：首先，設計未來數世代資料中心硬體：OpenAI和鴻海將共同設計、工程化與開發未來多個代代AI資料中心機架，以多項專案同時推動的方式進行，以滿足AI時代快速變化的先進模型需求。透過結合OpenAI的基礎設施藍圖與鴻海的工程和製造專業，雙方可以更快地讓新系統上線，並且為長期成長的需求確保產能。

第二，強化並簡化美國AI供應鏈：兩家公司將共同努力，改善機架架構，使其能夠在美國各地進行製造；擴大採購範圍，納入更多的晶片和美國在地供應商；並擴展本地化的測試與組裝。這將提高可靠性、加快部署速度，並強化生態系統，從而建立一個更具韌性且可擴展的美國供應鏈。

第三，在美國製造關鍵AI資料中心零組件：鴻海將在美國製造AI資料中心的關鍵設備，包括線纜、網路、冷卻和電力系統。這將支持高效能運算基礎設施的快速建設，並有助於確保經濟效益惠及作業員與製造商，滿足當前和未來AI工作負載的需求。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：「鴻海很高興能AI數位時代的先驅者OpenAI合作。作為全球最大AI伺服器製造商，鴻海擁有獨特的優勢，能夠透過值得信賴、可擴展的基礎設施來支持OpenAI的使命，從而加速創新，並擴大全球企業與用戶取得深具革命性AI能力的機會。」

OpenAI執行長Sam Altman表示：「打造先進AI技術背後的基礎設施，是美國再工業化（reindustrialize America）的世代機會。這次雙方合作是確保AI時代的核心技術，能夠在美國本土製造的第一步。我們相信這項工作將強化美國的領導地位，並有助於確保AI的優勢能讓更多人受益。」

AI 美國 鴻海

延伸閱讀

創新論壇26日登場 鴻海輪值CEO鴻海楊秋瑾：AI是結構性趨勢

黃仁勳談閉環投資 帶來更多成長

鴻海（2317）傳吃下納智捷品牌通路…網憂難洗白：不如重造新牌

Model T、Model U將前進日本！鴻海與三菱FUSO最快明年於日本生產販售電動巴士

相關新聞

輝達財報優 擊退AI泡沫論

輝達美股十九日盤後公布優於市場預期的財測，並以超優異的上季財報擊退「ＡＩ泡沫論」，全球股市歡聲雷動。「輝達一人救全村」，...

美批准向阿聯、沙國出售Blackwell…輝達AI晶片 超級大單來了

美國商務部19日宣布，批准美國企業可向阿聯和沙烏地阿拉伯的兩家公司，出售最多相當於7萬顆輝達Blackwell先進AI晶...

黃仁勳捍衛AI 打臉泡沫論 強調「看到非常不一樣的東西」

面對最近全球AI類股因泡沫憂慮遭致的賣壓，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在財報說明會談的第一件事，就是駁斥AI泡沫論，...

黃仁勳談閉環投資 帶來更多成長

輝達（NVIDIA）近來的「閉環投資」模式引發疑慮，執行長黃仁勳親自澄清表示，輝達的各項投資都能延伸輝達技術觸角，帶來更...

輝達Q3淨利319億美元 優於預期

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）上季營收高於預期，資料中心營收創新高，GB300銷售亮眼，讓原先擔心泡沫的A...

輝達擴大美國製造 按讚台鏈夥伴 透露「我們正在為豐收的一年做規劃」

輝達執行長黃仁勳與財務長柯蕾絲19日在財報說明會上，數度提及台灣合作夥伴，不僅盛讚台積電的規劃能力，並透露未來四年持續和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。