快訊

美股早盤／輝達亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊飆升逾600點、台積電ADR漲3.6%

6歲女童上學途中狂吐不止 母嚇傻急送醫仍救不回

南亞科超猛！大幅上修位元率成長預估 今年獲利有看頭

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

南亞科（2408）參加外資麥格理證券的閉門投資會議，與會法人透露，南亞科大舉上調今年位元成長率（bit growth）預估，由原訂逾四成調升至五成以上，換算增幅超過25%，意味公司受惠報價勁揚之餘，「接單量實際優於預期」，正大咬DRAM缺貨漲價紅利，伴隨位元出貨增幅比預期強，後續獲利將高飛。

南亞科並秀出第3季自由現金流達41.54億元，是三年來首見正數，代表這波行情讓南亞科不是只有紙上營收，而是已經開始「賺到錢」了。

南亞科透露，因應客戶強勁需求，已增加當下最缺、價格最夯的DDR4 / LPDDR4銷售比重。法人指出，對比工業電腦龍頭研華等指標企業先前陸續釋出DDR4缺貨漲價，南亞科「正在對的軌跡上前進」。

更讓法人眼睛為之一亮的，是南亞科大舉上調今年位元成長率（bit growth），由原訂逾四成調升至五成以上，換算增幅超過25%，意味公司受惠報價勁揚之餘，「接單量實際優於預期」。

與會法人指出，位元成長率與出貨量成長率並不同，因DRAM密度世代更迭，同樣一顆DRAM晶片，容量可能是1G、2G、甚至16G或32G，單就出貨量成長計算，無法真正反映公司營運真實狀況，因此DRAM業重視的是位元出貨成長狀況，更能凸顯公司實際營運狀況。

南亞科大幅上調位元成長率預估，意味公司受惠報價勁揚之餘，「接單量實際優於預期」。

南亞科也釋出要強化DDR5與新世代技術布局的計畫，並指出目前該公司DDR5 5600出貨比重已達10%，DDR5 6400則已完成設計規格，象徵產品線已正式從主流往高階推進，更重要的是，TSV、DDP與客製化高頻寬記憶體（HBM）研發皆順利進行，業界樂觀看代南亞科正著手卡位AI高毛利產品版圖。

觀察財務表現方面，南亞科今年第3季毛利率跳升至18.5%，營運現金流明顯改善，自由現金流（FCF）回升至41.54億元，結束連續三年的負值。業界強調，這代表公司不僅受惠報價反彈，更開始真正「賺到錢」，為明年營運打下更強基礎。

展望後市，南亞科看好第4季毛利率仍有望續增，總經理李培瑛先前已釋出「明年將是不錯的一年」的樂觀展望，主要受惠AI應用帶動高階記憶體需求成長，以及原廠持續縮減傳統世代DRAM供給，使市場維持供不應求格局。

整體來看，南亞科此次上修位元成長至50%，反映三大動能同步發酵。首先，公司成功吃滿DDR4缺貨行情，在原廠大幅縮減成熟製程供給下，客戶急單湧入，主流產品出貨動能強勁；其次，南亞科持續強化DDR5與 HBM技術線，並推進TSV、DDP 與客製化HBM，展現向AI高階記憶體邁進的企圖心；最後則是營運體質明顯轉強，自由現金流三年來首度轉正。

南亞科 DRAM

延伸閱讀

台股創史上第2大單日漲點！記憶體股卻坐雲霄飛車 南亞科、華邦電大跌

輝達引爆「鈔」能力！三大法人聯手回補196億元 台股飆回5日線上

大摩示警DDR4被低估！台廠迎補漲行情 4檔目標價全面調升

南亞科開盤跳高空軍衝刺！他貼單示意「170元空2千股」…PTT喊救世主

相關新聞

市場怎麼看？輝達台灣總部擬落腳北士科 4關鍵看外商扎根布局

輝達（NVIDIA）台灣總部預計落腳北士科T17、T18基地，台北市長蔣萬安透露，輝達將設立台灣子公司，引發市場關注。事...

工會控壓榨移工！泰博爆勞資糾紛 公司3點聲明「非完全屬實」

醫材大廠泰博（4736）近日傳出勞資糾紛事件，資方遭工會指控嚴苛管理規則對待移工等事項。公司20日傍晚發表三點聲明，強調...

輝達財報優 擊退AI泡沫論

輝達美股十九日盤後公布優於市場預期的財測，並以超優異的上季財報擊退「ＡＩ泡沫論」，全球股市歡聲雷動。「輝達一人救全村」，...

北市府：輝達確定設台灣子公司

輝達落腳北士科T17、T18，市長蔣萬安昨透露，輝達全球不動產副總裁Scott Ekman本月十八日時說，正進行設立台灣...

AI熱帶動 我全年外銷估破7000億美元 232條款埋隱憂

經濟部昨天公布十月外銷訂單金額為六九三點七億美元，創歷年同期新高、歷年單月次高，較去年同期成長百分之廿五點一，年增率「連...

穎崴前進美國 明年上半年完成收購美國公司

穎崴（6515）決定加速海外布局，其中因緣政治首要據點即為美國和馬來西亞。穎崴董事長王嘉煌表示，在客戶催促下，穎崴正考慮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。