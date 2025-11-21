南亞科超猛！大幅上修位元率成長預估 今年獲利有看頭

南亞科（2408）參加外資麥格理證券的閉門投資會議，與會法人透露，南亞科大舉上調今年位元成長率（bit growth）預估，由原訂逾四成調升至五成以上，換算增幅超過25%，意味公司受惠報價勁揚之餘，「接單量實際優於預期」，正大咬DRAM缺貨漲價紅利，伴隨位元出貨增幅比預期強，後續獲利將高飛。

南亞科並秀出第3季自由現金流達41.54億元，是三年來首見正數，代表這波行情讓南亞科不是只有紙上營收，而是已經開始「賺到錢」了。

南亞科透露，因應客戶強勁需求，已增加當下最缺、價格最夯的DDR4 / LPDDR4銷售比重。法人指出，對比工業電腦龍頭研華等指標企業先前陸續釋出DDR4缺貨漲價，南亞科「正在對的軌跡上前進」。

更讓法人眼睛為之一亮的，是南亞科大舉上調今年位元成長率（bit growth），由原訂逾四成調升至五成以上，換算增幅超過25%，意味公司受惠報價勁揚之餘，「接單量實際優於預期」。

與會法人指出，位元成長率與出貨量成長率並不同，因DRAM密度世代更迭，同樣一顆DRAM晶片，容量可能是1G、2G、甚至16G或32G，單就出貨量成長計算，無法真正反映公司營運真實狀況，因此DRAM業重視的是位元出貨成長狀況，更能凸顯公司實際營運狀況。

南亞科大幅上調位元成長率預估，意味公司受惠報價勁揚之餘，「接單量實際優於預期」。

南亞科也釋出要強化DDR5與新世代技術布局的計畫，並指出目前該公司DDR5 5600出貨比重已達10%，DDR5 6400則已完成設計規格，象徵產品線已正式從主流往高階推進，更重要的是，TSV、DDP與客製化高頻寬記憶體（HBM）研發皆順利進行，業界樂觀看代南亞科正著手卡位AI高毛利產品版圖。

觀察財務表現方面，南亞科今年第3季毛利率跳升至18.5%，營運現金流明顯改善，自由現金流（FCF）回升至41.54億元，結束連續三年的負值。業界強調，這代表公司不僅受惠報價反彈，更開始真正「賺到錢」，為明年營運打下更強基礎。

展望後市，南亞科看好第4季毛利率仍有望續增，總經理李培瑛先前已釋出「明年將是不錯的一年」的樂觀展望，主要受惠AI應用帶動高階記憶體需求成長，以及原廠持續縮減傳統世代DRAM供給，使市場維持供不應求格局。

整體來看，南亞科此次上修位元成長至50%，反映三大動能同步發酵。首先，公司成功吃滿DDR4缺貨行情，在原廠大幅縮減成熟製程供給下，客戶急單湧入，主流產品出貨動能強勁；其次，南亞科持續強化DDR5與 HBM技術線，並推進TSV、DDP 與客製化HBM，展現向AI高階記憶體邁進的企圖心；最後則是營運體質明顯轉強，自由現金流三年來首度轉正。